Sri Lanka'da OHAL ilan edildi
Sri Lanka'da geçici devlet başkanı olarak atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe, olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
Sri Lanka'da OHAL ilan edildi. Ülkede gece geç saatlerde resmi gazete yayımlandığı kaydedildi.
Asya basınındaki haberlerde, resmi gazetede, Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin önlem olarak ülke genelinde bu sabahtan itibaren OHAL ilan ettiği ifade edildi.
Buna göre, kamu güvenliği, kamu düzeninin korunması, toplum hayatı için gereken malzeme ve hizmetlerin sürdürülebilmesi için bu kararın alındığı belirtildi.
ÜLKEDEKİ SON DURUM
Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı.
Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.
Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.
Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti.
Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından Wickremesinghe, geçici devlet başkanlığına getirilmişti.
Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti.
Sri Lanka genelindeki protestolarda şimdiye kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.
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