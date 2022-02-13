Sri Lanka’da sağlık çalışanlarının greve gitmesi yasaklandı
Sri Lanka'da sağlık sektörü çalışanlarının grev yapmasına yasak getirildi.
Al-Jazeera'nın haberine göre, Sri Lanka'da sağlık çalışanlarının daha iyi ücret ve çalışma koşulları talebiyle 6 gündür grev yapması sağlık hizmetlerini olumsuz etkiledi.
Devam eden grevler nedeniyle Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, sağlık ve elektrik sektöründe iş bırakılmasını yasaklayan "Temel Hizmetler Yasası"nı yürürlüğe koydu.
Yasa, söz konusu sektörde iş bırakanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilmesinin ve mal varlıklarına el konulmasının önünü açıyor.
Hükümet, mevcut ekonomik koşulların taleplerin karşılanmasına el vermediğini belirterek, sendikaların istediği ücret artışını gerçekleştirememişti.
Bunun üzerine sağlık çalışanları greve gitme kararı almıştı.
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