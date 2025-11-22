Stephen King’in kitabı Rusya'da yasaklandı

Stephen King’in ünlü ve çok satan kitabı O’nun (It) satışı “yaş sınırı” ve “LGBT içerik yasağı” kapsamında Rusya'da yasaklandı. King'in kitaplarını basan AST yayınevi, King’in tüm kitaplarının geçici olarak geri çekildiğini duyurdu.

Stephen King’in klasikleşmiş ve defalarca sinemaya uyarlanmış romanı O (It), LGBT ve yaş sınırı yasasından dolayı Rusya’da satılamayacak. Halk TV'nin RT’den aktardığına göre kitap, hem mağazalardan hem de çevrimiçi satış platformlarından geri çekildi.

Yasak kararının gerekçesi olarak ise romanda bulunan bazı sahnelerin 18+ kategorisine dahiş edilmesi gerektiği, ancak kitabın 16+ etiketiyle satılıyor olması gösterildi.

Rusya, 2022’de aldığı kararla eşcinsel ilişkiyi teşvik eden tüm içerikleri yasaklamış; daha sonra “uluslararası LGBT hareketini” aşırılık yanlısı ilan etmişti.