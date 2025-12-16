Suriye’de ABD askerlerinin öldürülmesi: ‘IŞİD güçlenirse bütün hesaplar değişir’

Suriye’nin Palmira kenti yakınlarındaki bir devriyeye cumartesi günü yapılan saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD’li tercüman öldürülmüştü. Saldırının gerçekleşme şekline dair farklı anlatılar bulunurken, ABD, saldırıyı IŞİD’in yaptığını söyleyip Suriye hükümetinin yanında durmuş, Suriye ise saldırganın, görevden uzaklaştırılması planlanan bir güvenlik mensubu olduğunu kaydetmişti.

‘TRUMP DURUMU KURTARMAYA ÇALIŞIYOR’

Suriye’nin bu açıklamasına karşın ABD’nin Suriye hükümetinin yanında durmasını Cumhuriyet’e değerlendiren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Atlıoğlu, “Trump şu anda durumu kurtarmaya çalışıyor. Suriye hükümetini doğrudan suçlamaya kalksa daha karmaşık bir şey çıkabilir. Çünkü Suriye’deki mevcut durumun devam etmesi, güçlü bir liderin olması Trump’ın Suriye’de sağlayacağı barışın temel dayanaklarından biri. Dolayısıyla Şara’ya veya yeni hükümete yönelik bir suçlamaya girdiğinde çok ciddi tepki vermesi de gerekir” dedi. ABD’nin bölgedeki varlığına meşruiyet sağlayan etmenlerden birinin IŞİD olduğuna işaret eden Atlıoğlu, “Amerikalılar Suriye’den çekilecek mi diye bir tartışma vardı. Bu saldırıdan sonra Amerika’nın Suriye’den çekilme ihtimali neredeyse yok. Öte yandan Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden’ı bölge politikaları üzerinden suçluyordu. Ama cumartesi günkü saldırının yaşandığı çöl bölgesinde Biden döneminde hiçbir Amerikan askeri ölmedi. Bu olay, özellikle devamı gelirse, Amerikan iç kamuoyunda ciddi tepkilere yol açabilir” değerlendirmesini yaptı.

‘IŞİD GÜÇLENİRSE TABLO DEĞİŞİR’

Saldırının, Suriye ordusu ile SDG’nin entegrasyonunun beklendiği bir zamanda gerçekleşmesi de dikkat çekti. SDG, IŞİD’le mücadeleyi meşruiyet nedenlerinden biri olarak sunuyor, Türkiye ise IŞİD’in eskisi gibi büyük bir tehdit olmadığını ifade ediyordu. Keza Hakan Fidan, saldırıdan sonra “DEAŞ bahanesi süreci uzatmamalı, bu saldırı bir provokasyondur” demişti. Yasin Atlıoğlu, bu konuda, “Saldırıda SDG’nin bir etkisi olup olmadığını sorgulayanlar var. Bunu bekleyip göreceğiz. Ama IŞİD’in artması, ‘Biz bu kadar IŞİD’liyi elimizde tutuyoruz, zaten yıllardır mücadele ediyoruz’ söylemi bağlamında muhakkak SDG’nin işine yarar. Fakat öte yandan, Şam’daki yeni Suriye hükümetine de IŞİD’e karşı mücadelede ana aktör niteliği verilerek hareket alanını genişletici bir rol tanımlandı. Yani Şam’ın da işine yarar. Müzakereler sırasında herkes her şeyi kullanıyor, bunların hepsi pazarlıkları şekillendirme çabası. Bence hiçbirinin doğrudan bir çatışmaya girme ihtimali yok ama IŞİD gibi herkesin terör örgütü olarak tanıdığı bir yapının tekrar ortaya çıkması, ve ola ki istikrarlı bir biçimde saldırılarını artırırsa, o zaman bambaşka bir tablo ile karşılaşırız” ifadelerini kullandı.