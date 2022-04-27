Suriye: İsrail, Şam'a hava saldırısı düzenledi
Suriye, İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.
İsrail, Suriye'deki İran destekli gruplara ve Şam yönetimine ait askeri noktalara hava saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor.
Suriye, İsrail'in, Şam'daki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Suriye haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.41'de Şam'ın çevresindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini öne sürdü.
Haberde, "Hava savunma sistemleri, düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü" ifadesi kullanıldı.
İRAN DESTEKLİ GRUPLAR HEDEF ALINIYOR
Başkent Şam ve kırsalında, Suriye güçlerinin yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
Suriye, İsrail'in, 15 Nisan'da Şam'ın batı kırsalına, 9 Nisan'da Hama kentine, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.
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