Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tahran’dan ABD’ye dikkat çeken uyarı: Gerçek acı daha başlamadı

Tahran’dan ABD’ye dikkat çeken uyarı: Gerçek acı daha başlamadı

16.05.2026 09:55:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Tahran’dan ABD’ye dikkat çeken uyarı: Gerçek acı daha başlamadı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin ülkesine yönelik "tercih savaşının" Amerikan halkı üzerinde artan ekonomik maliyetlerine dikkati çekerek, "Bunların hepsi önlenebilirdi" ifadelerini kullandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Washington yönetiminin İran'a karşı politikalarının Amerikan ekonomisine yansımalarına değindi.

"Amerikalılara, İran’a karşı tercih savaşının hızla yükselen maliyetlerini yüklenmeleri gerektiği söyleniyor" ifadelerini kullanan Erakçi, "Benzin fiyatlarındaki artış ve borsa balonunu bir kenara bırakın. Gerçek acı, ABD borçları ve mortgage faiz oranları yükselmeye başladığında başlayacak. Otomobil kredisi gecikmiş borçları zaten 30 yılın en yüksek seviyesinde. Bunların hepsi önlenebilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, paylaşımında ABD hazine tahvil getirilerindeki yükselişi gösteren bir grafiğe de yer verdi.

İlgili Konular: #ABD #İran