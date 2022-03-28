Taliban, Afganistan'da BBC'nin televizyon programlarını yasakladı
Afganistan'da Taliban yönetimi, yerel televizyon kanallarına, uluslararası partnerlerinin içeriklerini yayımlamamaları talimatı verdi. Karar sonrası Afganistan'da artık BBC'nin televizyon programları neredeyse hiç izlenemiyor.
BBC Dünya Servisi Dil Bölümleri Yöneticisi Tarık Kafala, "belirsizlik ve karışıklıklarla" dolu bu dönemde Afganistan halkının tarafsız gazeteciliğe erişimi olmasının önemini vurguladı.
Tarık Kafala, "Taliban yönetiminin bu kararını bir an önce geri almasını ve Afganistan'daki yerel partnerlerimizin televizyon programlarımızı göstermesine izin vermesini talep ediyoruz" dedi.
BBC; Afganistan'da Farsça, Peştuca ve Özbekçe dil servislerinin televizyon programlarını izleyen yaklaşık 6 milyon kişinin yasaktan etkileneceğini belirtti, Taliban'ın kararının "endişe verici bir gelişme" olduğunu kaydetti.
Afganistan'da uydu yayına erişimi olan nüfusun yüzde 20'si ise sadece BBC Farsça Servisi'nin televizyon programlarını izleyebilecek.
Taliban'ın kararı, radyo yayınlarını ve internet sitelerini kapsamıyor.
Afganistan'ın başkenti Kabil'den bildiren BBC muhabiri Secunder Kermani, Taliban yönetiminin basının eleştirel yayınlarına öncelikle "İslami değerlere" uygun olduğu takdirde izin verdiğini belirtti.
Taliban'ın geçen yıl Ağustos ayında 20 yıl aradan sonra Afganistan'da yönetimi tekrar ele geçirmesi sonrası birçok gazeteci gözaltına alınmış ve şiddete maruz kalmıştı.
Bazı gazetecilerin ise ülkeden kaçtığı bildiriliyor.
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