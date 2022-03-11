Tarih öğretmeni geride kalan çocuklara bakmak için Ukrayna'nın Mariupol kentinde kaldı

11 Mart 2022 Cuma, 15:08

33 yaşındaki bir tarih öğretmeni, çatışmanın ortasında mahsur kalan çocuklara bakmak için Ukrayna'nın güneydoğu kenti Mariupol'da kalmaya karar verdiğini söyledi.

Saldırılar sonucu korkunç bir hal almış olan stratejik liman kenti Mariupol'de, yiyecek ve su kıtlığı sebebiyle dükkânlar yağmalanıyor, iki hafta öncesine göre 30 kat daha fazla yakıt satılıyor ve cesetler, kimsenin temizlemeden sokaklarda bırakılıyor.

Ukraynalı yetkililer, şehre yapılan son saldırıda, şehirdeki bir çocuk hastanesi ve doğumevinin çarşamba günü öğleden sonra bir Rus hava saldırısıyla tahrip edildiğini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, hastanenin Rus güçleri tarafından vurulduğunu yalanladı ve Ukrayna güçlerinin hastaneyi "ateş mevzileri" için kullandığını iddia etti.

Mariupol'de on yıldır tarih öğretmenliği yaptığını söyleyen Oleksiya Kayokhtin, şu anda Mariupol'da cep telefonu bağlantısı kurmanın tek yolu olan bir mobil bağlantı kulesinin yakınında duran ABC News ile iletişime geçti. ABC News'e verdiği demeçte, "Ne olursa olsun şehirde kalıyorum. Ölsem bile çocuklarımı bırakmayacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

YETİMHANE TAHYİYE ETTİ

Kayokhtin, "24 Şubat'ta Putin'in savaş ilanını duyduğumda, Zaporijya'ya 130 çocuk ve iki kadın ve çocuk otobüsü dahil olmak üzere şu anda Mariupol'da cep telefonu bağlantısı kurmanın tek yolu olan bir mobil bağlantı kulesinin yakınında duran bütün bir yetimhaneyi tahliye ettik" dedi.

Kısa süre sonra saldırılar yoğunlaştı ve Rus kuvvetleri şehrin bazı yollarının kontrolünü ele geçirdi. Ancak yine de Kayokhtin, birçok arkadaşının kendisine ayrılmasını tavsiye etmesine ve bunun için yardım teklif etmesine rağmen şehri boşaltmayı reddettiğini söyledi. Bunun yerine tahliye edilmeyen çocukların hayatlarını güvence altına almanın bir yolunu bulmaya başladığını söyledi.

"Büyük bir bomba sığınağı olan" yerel bir iş insanının yardımıyla çocukları, yaşlıları ve engellileri barınağa götürdüklerini söyledi. Ayrıca şu anda 100'ü engelli ve tekerlekli sandalyeli 400 çocuk var olduğunu da ekledi.

Bombardımandan sonra binaların harabeye dönmesiyle enkaz altında kalan bazı çocuklar da sokaklarda mahsur kaldı. Kayokhtin, bu çocukları barınağa götürdüğünü söyledi.

"Anne babası olmayanlar, 'Anne nerede, baba nerede?' diye soruyor. Büyükler yakında biteceğini, bir süre burada kalmamız gerektiğini söylüyorlar, biz çocuklara anne babaları nerede diye baskı yapmıyoruz, belki de kaçıp bir daha geri dönmediler... Travma yaratmamak için fazla soru sormamaya çalışıyoruz” dedi.

Kayokhtin barınaktaki tüm insanlar için yiyecek ve sıcak giysiler sağlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bodrumlar nemli ve soğuk olduğu için kalın giysilere ihtiyacımız var. Dükkanlar yağmalandı, biz de çocuklara onları ısıtmak için elimizden gelen her şeyi verdik" dedi.

Dükkanların yağmalanması, yolların kapanması, fiyatların artmasıyla Kayokhtin, çocukları ve kasabada kalan herkesin hayatta kalması çok zorlaştı.

'SOKAKLARDA YEMEK İÇİN ÖLDÜRÜLEBİLİRSİNİZ'

"Masanın altından yiyecek almaya çalışıyoruz, ancak sokaklarda yemek için öldürülebilirsiniz. İnsanlar nehirden su alıyor, bu yüzden şimdilik sorun yok, ama biri yemeğiniz olduğunu fark ederse… bu dehşet verici, saldırıya uğrayabiliriz" dedi.

Yakıt temin etmenin de zor olduğunu söyleyen öğretmen, "Benzin istasyonları havaya uçtu. Litre başına 1000 UAH (30 USD'nin üzerinde) petrol almayı başardık" dedi. Savaş başlamadan önce petrol fiyatları litre başına 30 UAH civarındaydı.

Kayokhtin, yiyecek almak için dışarı çıktıklarından birinde, "DPR'yi (Donetsk Halk Cumhuriyeti) geçiyor, ekmek getiriyorduk. Ve askerler bir nedenle ateş etmeye başladı, ancak arabamızda insani yardım olduğuna dair bir işaret var. Bir şekilde Tanrı bize yardım etti, yana doğru sürdük ve mermi bizden sadece 50 metre uzakta patladı" diye ekledi.

Tek umduklarının savaşın sona ermesi olduğunu, bu yüzden ülkeyi terk etmelerine gerek olmadığını ve çocuklarının güvende olduğunu söyleyen Kayokhtin, "Umarım memleketimde kalıp öğretmeye devam edeceğim" dedi.