Tarihi sorun çözülüyor: Japonya ve Güney Kore anlaşmaya vardı

19 Temmuz 2022 Salı, 16:42

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ile başkent Tokyo’da bir araya geldi.

Bu görüşmeyle, Kasım 2019 sonrası ilk kez bir Güney Kore Dışişleri Bakanı Japonya’yı ziyaret etmiş oldu.

Hayaşi Yoşimasa görüşmede, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Kore vatandaşlarının zorla çalıştırılması da dahil olmak üzere sorunların çözülmesi için adım atılması gerektiğini belirterek, iki ülkenin bağlarının iyileştirilmesini yakından takip edeceğini vurguladı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah programları konusunda ABD ile üçlü iş birliğini güçlendirmede anlaştığını bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da Japonya ile askıdaki meseleler üzerindeki görüşmelerin hızlandırılacağını doğruladı.

Park Jin , 8 Temmuz'da seçim kampanyasında açık hava etkinliğinde konuşma yaparken suikast sonucu öldürülen eski Başbakan Abe Şinzo için taziyelerini iletti.

ZORLA ÇALIŞTIRILAN KORELİ İŞÇİLER MESELESİ

Japonya'nın 1910-1945'te Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz çalıştırdığı işçilerin ve yakınlarının Güney Kore'de açtığı davalarda, çok sayıda Japon şirketi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Karar, görülmekte olan benzer davalara emsal teşkil etmiş, diğer Japon şirketleri de art arda tazminata mahkum olmuştu.

Japonya, Güney Kore ile 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmelerin ardından imzalanan anlaşmayla Güney Kore'ye aktarılan hibe, bağış ve kredilerin "savaş tazminatı" niteliğinde olduğunu, bu anlaşmayla tazminat konusunun kapandığını ileri sürüyor.

Güney Kore ise insanları sömürge yönetiminde zorla çalıştırmanın insanlığa karşı suç olduğunu, haksızlığa uğrayanların yargı önünde haklarını aramasının iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla sınırlanamayacağını savunuyor.