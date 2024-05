Tayvan Boğazı'nda gerilim tırmanıyor: Tatbikatlara misilleme geldi!

Tayvan’ın yeni lideri Lai Ching-te’nin göreve başlamasından üç gün sonra adayı kuşatacak şekilde kapsamlı bir askeri tatbikat başlatan Çin'e, Tayvan'dan hızlı yanıt geldi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, ordunun, adanın güvenliğini sağlamak için gerekli olması halinde bir çatışmadan kaçınmayacağını açıkladı.

Açıklamada, “Askerlerimiz Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) baskısı altında tetikte olmaya devam ediyor. Çin Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri hazırdır. Çatışma peşinde değiliz ancak ülkenin güvenliğini sağlamak ve harika vatanımızı savunmak için çatışmadan kaçmayacağız” denildi.

Taiwanese Hsiung Feng III (HF-3) supersonic anti-ship missiles being moved into position in response to Chinese exercises around Taiwan. https://t.co/y7PFntH3rh pic.twitter.com/FpGvNEpwqt