Tayvan Boğazı'nda gerilim tırmanıyor: Tatbikatlara misilleme geldi!

Yayınlanma: 23.05.2024 - 11:53

Güncelleme: 23.05.2024 - 11:53

Tayvan’ın yeni lideri Lai Ching-te’nin göreve başlamasından üç gün sonra adayı kuşatacak şekilde kapsamlı bir askeri tatbikat başlatan Çin'e, Tayvan'dan hızlı yanıt geldi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, ordunun, adanın güvenliğini sağlamak için gerekli olması halinde bir çatışmadan kaçınmayacağını açıkladı.

Açıklamada, “Askerlerimiz Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) baskısı altında tetikte olmaya devam ediyor. Çin Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri hazırdır. Çatışma peşinde değiliz ancak ülkenin güvenliğini sağlamak ve harika vatanımızı savunmak için çatışmadan kaçmayacağız” denildi.

Taiwanese Hsiung Feng III (HF-3) supersonic anti-ship missiles being moved into position in response to Chinese exercises around Taiwan. https://t.co/y7PFntH3rh pic.twitter.com/FpGvNEpwqt — Clash Report (@clashreport) May 23, 2024

Öte yandan, Tayvan ordusu, Çin'in tatbikatlarına karşılık olarak Hsiung Feng III (HF-3) süpersonik gemisavar füzelerini kıyıya taşıdı.

Ayrıca, Tayvan savaş uçaklarının ülkenin kuzeybatısındaki Hsinchu Hava Üssü'nden havalandığı belirtildi.

TATBİKAT

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen, iki gün sürecek tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçi ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceği bildirilmişti.

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, bağımsızlığa yönelik eylemlere karşı cezalandırma ve dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı olduğu vurgulanmıştı.