Teksas'ın en azılı akıl hastası için idam tarihi belirlendi

16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:31

"Teksas tarihinin en akıl hastası mahkumlarından biri" olarak tanımlanan Andre Thomas'ın infazı için tarih belirlendi.

Hakkında şizofreni teşhisi konulan Thomas, Teksas'ta psikiyatrik sorunları olan mahkumlara tahsis edilen bir cezaevinde tutuluyordu.

2005 yılında ayrı yaşadığı eşi Laura Boren, oğulları Andrew ve kızı Leyha'yı öldürmekten suçlu bulunan Thomas, gelecek yıl Nisan ayında idam edilecek.

2005'te 21 yaşında olan Thomas, üç aile bireyini de Mesih karşıtı ve kötü bir ruh olarak gördüğü "Jezebel" oldukları suçlamasıyla öldürdü.

Thomas, cinayeti işledikten sonra kendini de kalbinden bıçaklamaya çalıştı, ancak ölmeyince polise teslim oldu.

AVUKATI KONUŞTU

Thomas'ın avukatı Maurie Levin, müvekkilinin ilk olarak dokuz yaşından itibaren kafasının içinde sesler duymaya başladığını açıkladı.

Levin, "Andre Thomas, Teksas tarihindeki en akıl hastası mahkumlardan biridir. Ağır hastalığı iki gözünün de alınmasına neden olmuş ve onu infaz için uygunsuz hale getirmiştir. Son 13 yıldır, Teksas'ın en akıl hastası mahkumlarının barındırıldığı Wayne Scott Ünitesinde kalmaktadır. Burada kendisine çok sayıda güçlü anti-psikotik ilaç veriliyor, ancak bunlar sadece işitsel ve görsel halüsinasyonlarını hafifletmeyi başarıyor" dedi.

Levin, Thomas'ın, "zihinsel olarak dahi yargılanmaya uygun olmadığını" savundu.