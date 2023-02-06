Tel Aviv Belediyesi binasında Türk bayrağı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, belediye binası Türk bayrağı ile aydınlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 21:40
Tel Aviv Belediyesi binasında Türk bayrağı
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Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai'nin talimatıyla, Tel Aviv Belediyesi binası Türk halkına destek için bu akşam Türk bayrağı ile aydınlatıldı.

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan görselde, bina ofislerinin lambaları, Türk bayrağı olacak şekilde yandığı görüldü. 

İsrail Türkiye Büyükelçisi Irit Lilian, aynı görseli paylaştığı Twitter gönderisinde "Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışmanın bir sembolü olarak, TelAviv Belediyesi bu gece binasını Türk bayrağı ile aydınlatıyor. Kalbimiz sizinle" ifadesinde bulundu.


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