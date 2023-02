Tel Aviv Belediyesi binasında Türk bayrağı

Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai'nin talimatıyla, Tel Aviv Belediyesi binası Türk halkına destek için bu akşam Türk bayrağı ile aydınlatıldı.

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan görselde, bina ofislerinin lambaları, Türk bayrağı olacak şekilde yandığı görüldü.

As a symbol of solidarity with the Republic of Turkiye, the municipality of #TelAviv light its building tonight with the #Turkish flag. Our heart is with you ???? ??????? pic.twitter.com/GYDOy7QCfW