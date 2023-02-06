Tel Aviv Belediyesi binasında Türk bayrağı
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, belediye binası Türk bayrağı ile aydınlatıldı.
Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai'nin talimatıyla, Tel Aviv Belediyesi binası Türk halkına destek için bu akşam Türk bayrağı ile aydınlatıldı.
İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan görselde, bina ofislerinin lambaları, Türk bayrağı olacak şekilde yandığı görüldü.
As a symbol of solidarity with the Republic of Turkiye, the municipality of #TelAviv light its building tonight with the #Turkish flag. Our heart is with you ???? ??????? pic.twitter.com/GYDOy7QCfW— Irit Lillian (@iritlillian) February 6, 2023
İsrail Türkiye Büyükelçisi Irit Lilian, aynı görseli paylaştığı Twitter gönderisinde "Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışmanın bir sembolü olarak, TelAviv Belediyesi bu gece binasını Türk bayrağı ile aydınlatıyor. Kalbimiz sizinle" ifadesinde bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor