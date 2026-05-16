Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tel Aviv’de savaş hazırlığı: İran’a saldırı yeniden gündemde

Tel Aviv’de savaş hazırlığı: İran’a saldırı yeniden gündemde

16.05.2026 13:24:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Tel Aviv’de savaş hazırlığı: İran’a saldırı yeniden gündemde

İsrail ordusunun İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin ABD ordusuyla koordinasyon içinde hazırlıklarını sürdürdüğü aktarıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin haberinde, İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin İsrail ordusunda hazırlık ve planlamaların devam ettiği belirtildi.

Walla'ya konuşan İsrailli güvenlik kaynağı, İran'a saldırıların yeniden başlatılması ihtimaline ilişkin ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ile İsrail ordusunun koordinasyon halinde olduğunu ifade etti.

Ayrıca İsrailli güvenlik kaynağı, İsrail ordu komuta kademesi ile CENTCOM'un saldırı planları üzerine çalışmalarını sürdüğünü de kaydetti.

Öte yandan İsrail'e askeri mühimmat sevkiyatının sürdüğünü belirten haberde, Tel Aviv'deki Ben-Gurion Havalimanı'na sabah saatlerinde üç yakıt ikmal ve nakliye uçağının daha indiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin karar verebileceğini aktaran İsrail basını, Tel Aviv yönetimi ve ordu komuta kademesinin hafta sonu yüksek alarm durumunda olacağını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise CENTCOM yetkilileri ile geçen hafta görüşen İsrailli üst düzey askeri yetkililerin Tel Aviv yönetiminin İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediği yönündeki mesajını ilettiği belirtilmişti.

İlgili Konular: #israil #İran

İlgili Haberler

ABD ile Küba arasında kritik temas: CIA heyeti Havana’da
ABD ile Küba arasında kritik temas: CIA heyeti Havana’da CIA Direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki ABD heyeti, Havana’da Kübalı yetkililerle bir araya gelirken, görüşmelerin ardından ABD’ye ait hükümet uçağının Havana’dan ayrıldığı görüldü. Temaslar, ABD Başkanı Donald Trump’ın kısa süre önce yaptığı “yakında konuşacağız” açıklamasının ardından geldi.
ABD-Küba hattında yeni kriz kapıda: Raul Castro’ya dava hazırlığı
ABD-Küba hattında yeni kriz kapıda: Raul Castro’ya dava hazırlığı ABD basınında yer alan iddiaya göre Donald Trump yönetimi, Küba’nın eski lideri Raul Castro hakkında 1996 yılında dört kişinin öldüğü uçak saldırısıyla bağlantılı olarak suçlama hazırlığında. Olay, ABD-Küba ilişkilerinde yeni bir gerilim başlığı yarattı.
Küba karanlığa gömüldü: Elektrik şebekesi çöktü, halk sokağa indi
Küba karanlığa gömüldü: Elektrik şebekesi çöktü, halk sokağa indi ABD’nin uyguladığı yakıt ablukası altındaki Küba’da derinleşen enerji krizi ülke genelinde yaşamı felç etti. Ülkenin elektrik şebekesinde yaşanan kısmi çöküş nedeniyle doğu bölgelerinde yeniden geniş çaplı kesintiler yaşanırken, Havana’da günlerdir süren elektrik sorunları protestolara dönüştü.