Tel Aviv'den Ankara'ya F-35 engeli: Türkiye’ye ileri teknoloji yok

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Sharren Haskel, Türkiye’nin satın almak istediği F-35 savaş uçaklarında İsrail’e ait “ileri teknolojinin” yer almayacağını açıkladı.

Haskel, İsrail’in bu konuda net bir tutum benimsediğini belirterek, Washington ile Ankara arasında olası bir anlaşmaya karşı olduklarını söyledi.

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan Haskel, F-35’lerde kullanılan yüksek teknolojinin önemli bir bölümünün İsrail menşeli olduğunu hatırlatarak, “Bu teknoloji, Türkiye’nin alabileceği F-35’lerde bulunmayacak” dedi.

Haskel, İsrail’in, ABD ile Türkiye arasında F-35’ler konusunda yapılabilecek bir anlaşmaya temkinli ve karşıt yaklaştığını kaydetti.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

Haskel, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasındaki üçlü iş birliğinin Tel Aviv açısından stratejik önem taşıdığını belirterek, bölgedeki “yapıcı güçlerle” çalışmak istediklerini söyledi.

Haskel, İsrail–GKRY arasındaki elektrik bağlantısının ilk aşamasının hayata geçirilmesine karar verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yunanistan ve GKRY arasındaki süreçlerin tamamen netleşmesini beklemiyoruz. İsrail olarak kendi sorumluluğumuzu üstleniyor ve anlaşmanın uygulanması için hazırlık yapıyoruz.”