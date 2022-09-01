Tesla sahipleri açlık grevine başladı: Araçlarıyla 'yardım edin' yazdılar

01 Eylül 2022 Perşembe, 17:37

Eylemciler, araçlarıyla ilgili çok sayıda şikayetleri olduğunu ve bunları doğrudan Tesla CEO'su Musk'a bildirmek istediklerini ifade etti.

Indyturk'ün haberine göre, Tesla sahipleri şikayetlerini şöyle sıraladı:

Soğuk havada araç çalışmıyor, kapı kolları açılmıyor

Araç, sıcak havada da çalışmıyor

Yoğun gıcırtı sesi var

Koltuklarda "kabarcıklar" var

Ön koltuklar gevşek

Bagaj kapağı yağmur suyuyla doluyor

Otomatik pilot düzgün çalışmıyor

İnternet yavaş ve olması gerektiği gibi çalışmıyor

Silecekler yeterince iyi çalışmıyor

Bazı araçlar tümsekleri geçerken gıcırdıyor

Dekoratif pervazlar gevşiyor

Işıklar düzgün çalışmıyor

Kapılar da düzgün çalışmıyor, kendiliğinden açılıyor

Bilgisayarlar çalışmıyor

Pencereler tamamen kapanmıyor

Ekranların etrafında sarı çizgiler beliriyor

Sistemler kendi kendine sıfırlanıyor

Şarj sorunları var

Yeni araçlarda pas sorunları (özellikle Model 3'te) görülüyor

Boya kalitesi kötü, araçların yeniden boyanması gerekiyor

Yeni şarj istasyonları araçlara uymuyor

Klimayla ilgili sorunlar var

Tesla sizinle iletişime geçeceğine söz veriyor ama haber alamıyorsunuz

Telefonda uzun süre beklemeniz gerekiyor

Musk'ın Norveçlilerin eylemine cevap verip vermeyeceği bilinmiyor.

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

Ancak açlık grevinin duyurulmasından bir gün sonra (28 Ağustos) Musk, "İyi bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine periyodik olarak oruç tutuyorum ve daha sağlıklı hissediyorum" diye tweet attı.

Musk'ın bu tweet'i Norveç'teki açlık grevinden haberdar olarak mı attığı bilinmiyor.