Tesla sahipleri açlık grevine başladı: Araçlarıyla 'yardım edin' yazdılar

Tesla araç sahibi olduğu belirtilen bir grup Norveçli, Elon Musk'ın dikkatini çekmek için açlık grevi başlattı. Araç sahiplerinin, sahip oldukları Tesla marka otomobillerle İngilizce 'yardım edin' anlamına gelen 'help' yazması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 17:37
Tesla sahipleri açlık grevine başladı: Araçlarıyla 'yardım edin' yazdılar
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Eylemciler, araçlarıyla ilgili çok sayıda şikayetleri olduğunu ve bunları doğrudan Tesla CEO'su Musk'a bildirmek istediklerini ifade etti.

Indyturk'ün haberine göre, Tesla sahipleri şikayetlerini şöyle sıraladı:

  • Soğuk havada araç çalışmıyor, kapı kolları açılmıyor
  • Araç, sıcak havada da çalışmıyor
  • Yoğun gıcırtı sesi var
  • Koltuklarda "kabarcıklar" var
  • Ön koltuklar gevşek
  • Bagaj kapağı yağmur suyuyla doluyor
  • Otomatik pilot düzgün çalışmıyor
  • İnternet yavaş ve olması gerektiği gibi çalışmıyor
  • Silecekler yeterince iyi çalışmıyor 
  • Bazı araçlar tümsekleri geçerken gıcırdıyor
  • Dekoratif pervazlar gevşiyor
  • Işıklar düzgün çalışmıyor
  • Kapılar da düzgün çalışmıyor, kendiliğinden açılıyor
  • Bilgisayarlar çalışmıyor
  • Pencereler tamamen kapanmıyor
  • Ekranların etrafında sarı çizgiler beliriyor
  • Sistemler kendi kendine sıfırlanıyor
  • Şarj sorunları var
  • Yeni araçlarda pas sorunları (özellikle Model 3'te) görülüyor
  • Boya kalitesi kötü, araçların yeniden boyanması gerekiyor
  • Yeni şarj istasyonları araçlara uymuyor
  • Klimayla ilgili sorunlar var
  • Tesla sizinle iletişime geçeceğine söz veriyor ama haber alamıyorsunuz
  • Telefonda uzun süre beklemeniz gerekiyor

Musk'ın Norveçlilerin eylemine cevap verip vermeyeceği bilinmiyor. 

Ancak açlık grevinin duyurulmasından bir gün sonra (28 Ağustos) Musk, "İyi bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine periyodik olarak oruç tutuyorum ve daha sağlıklı hissediyorum" diye tweet attı.

Musk'ın bu tweet'i Norveç'teki açlık grevinden haberdar olarak mı attığı bilinmiyor.


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