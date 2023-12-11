Transparan kıyafeti ve oyuncak ayısıyla gündemde

Yayınlanma: 11.12.2023 - 15:18

Güncelleme: 11.12.2023 - 15:18

Giyim tercihleriyle sık sık gündeme gelen Censori, göğüslerini tamamen açıkta bırakan şeffaf, ten rengi bir tulum giyerken sadece başını örttüğü görüldü.

28 yaşındaki Censori, görünümünü tüylü bir şapka ve büyük beyaz peluş bir kutup ayısıyla tamamladı.

Ünlü isim oyuncak ayısını, sanki devasa bir el çantasıymış gibi taşıdı.

DEDİKODULARA SON VERDİLER

Eşi Kanye ise onun tam aksine baştan ayağa beyaz giyinmişti ve gözleri dışında bütün vücudu kapalıydı.

KANYE WEST & BIANCA CENSORI HAVE BEEN SPOTTED AT DAY 3 OF ART BASEL IN MIAMI ??????? pic.twitter.com/GUY6Jzq4Eu — Ye Fandom (@YeFandom) December 10, 2023

Bu, Censori'nin kombinini bir oyuncak ve ten rengi tulumu ile tamamladığı ilk sefer değil.

Kasım ayı sonunda, Dubai'deki bir pop-up etkinliğinde büyük bir kürk şapka takmış ve peluş bir geyik tutarken görülmüştü.

Pazar günü birlikte görüntülenen çift, böylece "ara verdiklerine" dair söylentilere de son vermiş oldu.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI ONAYLAMIYOR

Page Six'e göre, 28 yaşındaki Censori'nin ailesi ve arkadaşları, onun antisemitist söylemlere devam eden 46 yaşındaki Kanye ile ilişkisini onaylamıyor.

Kanye, yeni şarkısı Vultures'ın bir bölümünde "Az önce Yahudi bir kadınla birlikte oldum" diye övündüğü için sert bir şekilde eleştirilmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Censori'nin ona güvendiğini ve onu sonuna kadar savunacağını bildirdi.