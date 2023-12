Transparan kıyafeti ve oyuncak ayısıyla gündemde

Giyim tercihleriyle sık sık gündeme gelen Censori, göğüslerini tamamen açıkta bırakan şeffaf, ten rengi bir tulum giyerken sadece başını örttüğü görüldü.

28 yaşındaki Censori, görünümünü tüylü bir şapka ve büyük beyaz peluş bir kutup ayısıyla tamamladı.

Ünlü isim oyuncak ayısını, sanki devasa bir el çantasıymış gibi taşıdı.

Eşi Kanye ise onun tam aksine baştan ayağa beyaz giyinmişti ve gözleri dışında bütün vücudu kapalıydı.

KANYE WEST & BIANCA CENSORI HAVE BEEN SPOTTED AT DAY 3 OF ART BASEL IN MIAMI ??????? pic.twitter.com/GUY6Jzq4Eu