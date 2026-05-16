Trump duyurdu: IŞİD’in ikinci ismi öldürüldü

16.05.2026 10:25:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve Nijerya güçlerinin ortak operasyonuyla, terör örgütü IŞİD’in dünya genelindeki ikinci ismi olduğunu öne sürdüğü Abu Bilal el-Minuki’nin öldürüldüğünü açıkladı. Trump, operasyonun Nijerya’da düzenlendiğini belirtirken, “Küresel IŞİD faaliyetleri ciddi şekilde zayıfladı” ifadelerini kullandı.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, operasyonun kendi talimatıyla gerçekleştirildiğini belirtti. 

ABD Başkanı, “Cesur Amerikan güçleri ve Nijerya Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en aktif teröristlerinden birini hedef alan son derece karmaşık bir operasyonu başarıyla yürüttü” dedi.

Trump açıklamasında, Abu Bilal el-Minuki’nin Afrika’da saklanabileceğini düşündüğünü ancak ABD istihbaratının hareketlerini takip ettiğini savundu.

“IŞİD’İN KÜRESEL AĞI ZAYIFLADI”

ABD Başkanı Trump, operasyonun ardından terör örgütü IŞİD’in küresel faaliyetlerinin önemli ölçüde zayıfladığını ileri sürdü.

El-Minuki’nin artık Afrika halkını “terörize edemeyeceğini” belirten Trump, örgütün Amerikalılara yönelik saldırı planlamalarına da katkı sunamayacağını söyledi.

Trump ayrıca operasyon nedeniyle Nijerya hükümetine teşekkür ederek iki ülke arasındaki işbirliğine dikkat çekti.

Trump’ın açıklamalarının ardından, daha önce Nijerya’daki Hristiyanların “İslamcı terör örgütleri tarafından hedef alındığını” savunduğu açıklamaları yeniden gündeme geldi. Nijerya hükümeti ise o dönemde Trump’ın iddialarını reddetmişti.

ABD ordusu geçen yıl Noel döneminde, Nijerya’nın kuzeybatısında bulunan ve “İslamcı gruplara ait olduğu” belirtilen bazı hedeflere yönelik operasyon düzenlediğini açıklamıştı.

