Trump’ın paylaşımı tepki çekti, Obama konuştu: Siyaset, palyaço gösterisine döndü

ABD’nin eski Başkanı Barack Obama, ülkedeki siyasi söylemin “bir palyaço gösterisine dönüştüğünü” belirterek, Başkan Donald Trump’ın kendisi ve eşi Michelle Obama’yı maymun olarak tasvir eden ırkçı bir videoyu paylaşmasına ilk kez tepki gösterdi.

Obama, söz konusu videoyla ilgili soruya, Demokratlara yakınlığıyla bilinen siyaset yorumcusu Brian Tyler Cohen’in podcast programında yanıt verdi.

Trump’ın ay başında Truth Social üzerinden paylaştığı ve daha sonra kaldırdığı videoya doğrudan atıfta bulunmayan Obama, ABD’deki siyasi iklimi eleştirdi.

ABD halkının çoğunluğunun bu tür davranışları “derinden sorunlu” bulduğunu belirten Obama, “Evet, dikkat çekiyor. Evet, dikkat dağıtıyor” ifadelerini kullandı.

Obama, sosyal medya ve televizyon ekranlarında sergilenen üslubun siyasi kültürü aşındırdığını savunarak, “Bu, sosyal medyada ve televizyonda sahnelenen türden bir palyaço gösterisi. Eskiden makamın gerektirdiği saygı ve asgari nezaket duygusu vardı. Bu artık kaybolmuş görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

VİDEO BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Paylaşılan videoda, ABD’nin ilk siyah başkanı olan Barack Obama ile eşi Michelle Obama’nın yüzleri maymun bedenlerine montajlanmıştı. Videonun Truth Social’da paylaşılması Demokratların yanı sıra bazı Cumhuriyetçilerden de sert tepki aldı.

Trump videoyu daha sonra kaldırdı. Beyaz Saray, paylaşımın Trump tarafından değil bir personel tarafından yapıldığını savundu.

Trump, videonun tamamını izlemediğini öne sürerek, yalnızca ilk bölümünü gördüğünü ve sonundaki görüntülerden haberdar olmadığını söyledi.

Trump’ın Obama’ya yönelik siyasi eleştirileri uzun süredir devam ediyor. Cumhuriyetçi lider, Obama’dan sık sık “Barack Hussein Obama” şeklinde söz ederek ikinci adını vurguluyor ve geçmişte Obama’nın ABD doğumlu olmadığı yönündeki komplo teorisinin yayılmasına katkı sağlamıştı.

2024 başkanlık seçimleri kampanyası sürecinde de Trump’ın göçmenlere yönelik sert söylemleri ve ırkçı nitelikte olduğu belirtilen paylaşımları tartışma yaratmıştı.