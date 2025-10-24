Trump, Kanada ile ticaret müzakerelerini kesti

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada’ya gümrük vergileri getirmişti ve akabinde müzakereler başlamıştı. Kanada ise bu gümrük vergilerini eleştiren bir reklam yayınlamıştı. Trump bu reklam nedeniyle, "Kanada ile tüm ticaret müzakerelerine derhal son verdiğini" duyurdu. Trump, öteki pek çok şeye verdiği tepkinin aynısını vererek reklamın "kabul edilemez ve sahte olduğunu" öne sürdü.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Kanada ile ticari müzakereleri sona erdirdiğini" açıklayarak şunları kaydetti:

"Kanada hile yaptı ve yakalandı! Kanada, Ronald Reagan’ın gümrük tarifelerini sevmediğini iddia eden büyük bir reklam yayımlayarak sahtekârlık yaptı. Oysa Reagan, ülkemiz ve ulusal güvenliğimiz için tarifeleri çok severdi. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’nin tarihimizin en önemli kararlarından biri üzerinde yasa dışı biçimde etki kurmaya çalışıyor. Kanada uzun zamandır gümrük tarifelerinde hile yapıyor, çiftçilerimize yüzde 400’e varan oranlarda vergi uyguluyordu. Artık Kanada ve diğer ülkeler ABD’yi sömüremeyecek. Bu sahtekârlığı ortaya çıkardığı için Ronald Reagan Vakfı’na teşekkürler."

TRUMP: REKLAM SAHTE VE KABUL EDİLEMEZ

Kanada'da yayınlanan reklamda, ABD Eski Başkanı Ronald Reagan'ın gümrük vergilerinin "her Amerikalıya zarar verdiğini" söylediği sözlerine yer veriliyordu.

Trump, sosyal medyada yaptığı açıklamada reklamın "Sahte ve kabul edilemez" olduğunu vurgulayarak, ticaret müzakerelerinin "Bu vesileyle sona erdirildiğini" açıkladı.

RONALD REAGAN VAKFI: REKLAM, SEÇİCİ SES VE VİDEO KAYITLARINI KULLANDI

Reagan’ın mirasını korumakla görevli Ronald Reagan Vakfı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Vakıf yaptığı açıklamada, "Reklamın eski başkanın açıklamalarından seçici ses ve video kayıtlarını kullandığını" iddia etti. Açıklamada, "Reklamın eski başkanın konuşmasını yanlış yansıttığı" ifade edildi.

Reagan reklamda, "Birisi 'yabancı ithalata gümrük vergisi uygulayalım' dediğinde, Amerikan ürünlerini ve işlerini koruyarak vatanseverlik yaptıkları izlenimi veriyorlar. Ve bazen kısa bir süreliğine işe yarar, ama sadece kısa bir süreliğine. Uzun vadede, bu tür ticaret engelleri her Amerikalıya, işçiye ve tüketiciye zarar verir. Yüksek gümrük vergileri kaçınılmaz olarak yabancı ülkeler tarafından misillemeye ve şiddetli ticaret savaşlarının tetiklenmesine yol açar. Piyasalar küçülür ve çöker, işletmeler ve endüstriler kapanır ve milyonlarca insan işini kaybeder" şeklinde konuşuyor.