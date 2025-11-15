Trump’tan BBC’ye 5 milyar dolarlık tazminat davası

ABD Başkanı Donald Trump, BBC’nin Panorama programında konuşmasının manipüle edildiğini öne sürerek, kuruma karşı 1 ila 5 milyar dolar arasında tazminat davası açacağını açıkladı.

Trump, Air Force One’da The Telegraph’a yaptığı açıklamada, BBC’yi önümüzdeki hafta resmen dava edeceğini söyledi.

“Bence bunu yapmak zorundayım” ifadelerini kullanan Trump, talep edeceği tazminatın 1 milyar ile 5 milyar dolar arasında olacağını belirtti.

Tartışma, BBC’nin Panorama adlı belgeselinde Trump’ın 6 Ocak 2021’deki konuşmasının iki farklı bölümünün art arda montajlanmasıyla başladı.

The Telegraph’ın önceki haberlerinde de ortaya çıktığı gibi, belgeselde kullanılan konuşma bölümleri aslında birkaç dakika arayla söylenmişti, ancak program bunları tek bir kesintisiz ifade gibi sunmuştu.

Trump, bunun izleyiciyi yanıltan kasıtlı bir edit olduğunu savunuyor.

BBC ise Perşembe günü yaptığı açıklamada “yanıltıcı edit için özür diledi”, ancak Trump’ın “iftira” iddiasını reddetti.

STARMER'IN “UTANMA” TELEFONU

Trump, İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer’ın kendisini arayarak konu nedeniyle “çok utandığını” söylediğini ileri sürdü.

Başbakan’ın, olayın yaratığı rahatsızlık nedeniyle özür niteliğinde bir görüşme yaptığı belirtildi.

Trump ayrıca, Starmer ile hafta sonu yeniden görüşeceğini açıkladı.

BBC’nin özrünün ardından tartışmanın sona ermesi beklenirken, Trump’ın açıklamaları sürecin büyüyeceğini gösteriyor.

Air Force One’daki açıklamasında Trump, BBC’ye yönelik hukuki girişimin kesinleştiğini belirterek, kurumdan yüksek meblağlı tazminat talep edeceğini yineledi.