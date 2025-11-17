Trump’tan Epstein belgeleri için sürpriz çağrı: 'Belgeler yayımlansın'

ABD Başkanı Donald Trump, partisinin Kongre üyelerine, cinsel suçlardan hüküm giyen Jeffrey Epstein ile ilgili dosyaların yayımlanması yönünde oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Trump, "saklayacak bir şeyimiz yok" diyerek Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi Parti üyelerinin bu yönde oy kullanmalarını istedi.

Trump, belgelerin yayımlanması konusundaki tutumunu Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partili üyelerinin belgeleri parça parça kamuoyuna açıklamasının ardından değiştirdi.

ABD Başkanı, bu zamana kadar hep Epstein'in cinsel suçlarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını söylüyordu.

Ancak Trump ve diğer önemli isimlerin Epstein ile geçmişteki ilişkilerine dair ayrıntılar, spekülasyonları yoğunlaştırdı ve ABD Başkanı en yakın destekçilerinden biriyle kamuoyu önünde tartışma yaşadı.