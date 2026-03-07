Trump’tan İran’a saldırı sinyali: Bugün çok sert vurulacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran’a yönelik sert tehditlerde bulundu.

Trump, İran’ın Orta Doğu’daki komşu ülkelere saldırmayacağına dair söz verdiğini ve bu durumun ABD ile İsrail’in yürüttüğü saldırıların sonucu olduğunu öne sürdü.

Trump açıklamasında, İran’ın bugün ağır bir şekilde hedef alınabileceğini belirterek “İran bugün çok sert vurulacak” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca İran’a yönelik saldırıların genişleyebileceği mesajını verdi. Trump, daha önce hedef listesinde bulunmayan bazı bölgeler ve grupların da artık saldırı planlarının değerlendirilmesi kapsamında olduğunu söyledi.

Trump açıklamasında, “İran’ın kötü davranışları nedeniyle, daha önce hedef alınması düşünülmeyen bazı bölgeler ve gruplar şu anda tamamen yok edilme ve kesin ölüm ihtimaliyle ciddi şekilde değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

Trump'ın tam açıklaması şu şekilde:

“Cehenneme çevrilen İran, Orta Doğu komşularından özür diledi, teslim oldu ve onlara bir daha ateş açmayacağına söz verdi. Bu söz, yalnızca ABD ve İsrail'in amansız saldırıları nedeniyle verildi. Onlar Orta Doğu'yu ele geçirip yönetmek istiyorlardı. İran, binlerce yıldır ilk kez çevre Orta Doğu ülkelerine karşı yenilgiye uğradı.

“Teşekkürler Başkan Trump” dediler. Ben de “Rica ederim!” dedim. İran artık “Orta Doğu'nun zorbalığı” değil, bunun yerine “ORTA DOĞU'NUN KAYBEDENİ” ve teslim olana kadar, daha büyük olasılıkla tamamen çökene kadar, onlarca yıl boyunca öyle kalacak!

Bugün İran çok ağır bir darbe alacak! İran'ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınmayan bölgeler ve gruplar, tamamen yok edilme ve kesin ölümle karşı karşıya kalma riskiyle ciddi olarak değerlendiriliyor.”