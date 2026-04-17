Trump’tan İran çıkışı: 'Deniz ablukası devam edecek'

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nda gemi geçişlerinin sorunsuz şekilde sürdüğünü belirterek, “Boğaz tamamen açık ve ticarete hazır” ifadelerini kullandı. Ancak bu durumun İran’a yönelik uygulanan deniz ablukasını kapsamadığını dile getirdi.

Trump, "Hürmüz Boğazı tamamen açık ve ticarete ve tam geçişe hazırdır; ancak İran ile olan işlemlerimiz %100 tamamlanana kadar, yalnızca İran’ı ilgilendiren deniz ablukası tam olarak yürürlükte kalacaktır!" dedi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük bir ateşkes anlaşmasına varılması sonrası Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı açtı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergah üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine tamamen izin verilmiştir" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma kararının ardından yaptığı paylaşımla Tahran yönetimine teşekkür etti.

Trump, “İran az önce Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık ve tam geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkürler!” ifadelerini kullandı.