Trump tehdit etmişti... Venezuela'ya hava saldırısı!

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta cumartesi sabahının erken saatlerinde uçak sesleri, yüksek patlamalar ve en az bir duman sütunu görüldü. Reuters muhabirlerinin aktardığına göre, kentin büyük bir askerî üsse yakın güney kesiminde elektrikler kesildi.

NOW: Multiple likely American helicopters airborne over Caracas, Venezuela pic.twitter.com/TRMXSoWi3k — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

ABD Başkanı Donald Trump, Devlet Başkanı Nicolás Maduro üzerindeki baskıyı artırma çabaları kapsamında Venezuela’da kara operasyonları düzenlenebileceğini daha önce defalarca dile getirmişti.

Washington, bu süreçte genişletilmiş yaptırımlar, bölgede artırılan ABD askerî varlığı ve Pasifik ile Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı olduğu öne sürülen gemilere yönelik 24’ten fazla saldırı gerçekleştirmişti.

Reuters, an itibariyle başkent Caracas’ta hava saldırısı sirenlerinin çaldığını ve uçak seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Öte yandan, ABD Özel Kuvvetleri’ne ait Boeing CH-47 Chinook helikopterlerin Caracas semalarında uçtuğu görüldü.

Ayrıntılar geliyor...