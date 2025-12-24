Trump yönetimi 'vize piyangosu' uygulamasını kaldırıyor

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Sözcüsü Matthew Tragesser, Associated Press’e yaptığı açıklamada, mevcut rastgele seçim sürecinin bazı ABD’li işverenler tarafından istismar edildiğini, düşük ücretli yabancı işgücü temin etmek amacıyla kullanıldığını söyledi. Tragesser, yeni sistemin H-1B vizelerinin yüksek beceri ve yüksek maaşlı çalışanlara tahsis edilme olasılığını artıracağını belirtti.

Yeni uygulamanın 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TRUMP'TAN KAPSAMLI MÜDAHALE

Söz konusu değişiklik, Trump yönetiminin vize programlarını yeniden şekillendirmeye yönelik attığı bir dizi adımın devamı niteliğinde.

Eleştirmenler, mevcut sistemin düşük ücretli işgücü ithalatına kapı araladığını savunurken, destekçiler ise programın inovasyonu teşvik ettiğini ileri sürüyor.

Trump, bu yılın başlarında yüksek vasıflı H-1B vizeleri için yıllık 100 bin dolarlık bir ücret öngören bir kararnameye imza atmıştı. Söz konusu düzenleme şu anda yargı sürecinde.

Ayrıca Trump yönetimi, 1 milyon dolar karşılığında ABD vatandaşlığına giden yolu açan 'Altın Kart' vizesini de duyurmuştu.

BÜYÜK ŞİRKETLER BAŞI ÇEKİYOR

H-1B vizeleri tarihsel olarak çekiliş yöntemiyle dağıtılıyordu. Bu yıl 10 binden fazla onaylı vizeyle Amazon en büyük yararlanıcı olurken; onu Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple ve Google izledi.

H-1B vizesiyle çalışanların en yoğun bulunduğu eyalet ise Kaliforniya olarak öne çıkıyor.

H-1B VİZESİNİN GEÇMİŞİ

H-1B çalışma vizesi, ABD Kongresi tarafından kabul edilen 1990 Göçmenlik Yasası ile oluşturuldu ve George H. W. Bush döneminde, 1990 yılında yürürlüğe girdi.

Programın temel amacı; ABD’de yeterli sayıda bulunmayan nitelikli iş gücünü (özellikle mühendislik, bilişim, matematik, bilim ve tıp gibi alanlarda) geçici olarak ülkeye çekmek, böylece rekabet gücünü ve inovasyonu artırmaktı.

Zamanla başvuru sayılarının kota sınırlarını aşması nedeniyle rastgele çekiliş (piyango) yöntemi benimsendi. Ancak eleştirmenler, sistemin düşük ücretli yabancı iş gücüne kapı araladığını ve bazı şirketlerce ücret baskılama aracı olarak kullanıldığını savundu. Destekleyenler ise H-1B’nin, özellikle Silikon Vadisi başta olmak üzere, ABD’nin teknolojik atılımında kilit rol oynadığını vurguladı.

Bugün gelinen noktada, Trump yönetiminin duyurduğu değişiklikler, H-1B’nin kuruluş amacına dönerek daha çok yüksek beceri ve yüksek ücret kriterlerine odaklanmasını hedefliyor.