Trump'tan 'Üçüncü Dünya Savaşı' çıkışı

Donald Trump, dün gece ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husileri bombalaması konusunda Biden'a sert bir şekilde tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:36
Trump'tan 'Üçüncü Dünya Savaşı' çıkışı
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45'inci ABD Başkanı Donald Trump, dün yaşanan Yemen bombalanması ardından sosyal medya hesabında bir video paylaştı. 

Trump, videoda kendisinin başkan seçilmesi halinde tüm savaşları sonlandıracağını açıkladı.

 

Sputnik'in aktardığına göre, Trump, videoda şunları söyledi:

"İşte Biden tarafından başlatılan başka bir savaş daha. Birileri benim 3. Dünya Savaşı'na neden olacağımı söylüyordu. Bu deli adam F-22 jetlerini ve Tomahawk füzelerini Yemen'e karşı Savaş Yetkileri Yasası'nda kullanıyor. Neden? Joe Biden sadece aptal ve beceriksiz değil, ayrıca tüm ülkeyi açık göçmen politikasıyla mahveden gözü dönmüş bir meczup. O, ABD'yi cehenneme çeviren bir felaket. Bu adam yüzünden sebepsiz yere 3. Dünya Savaşı'na gireceğiz. Ben, tüm savaşları kısa süre içinde sona erdireceğime söz veriyorum."


Donald Trump yemen

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