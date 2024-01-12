Trump'tan 'Üçüncü Dünya Savaşı' çıkışı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:36

Güncelleme: 12.01.2024 - 14:37

45'inci ABD Başkanı Donald Trump, dün yaşanan Yemen bombalanması ardından sosyal medya hesabında bir video paylaştı.

Trump, videoda kendisinin başkan seçilmesi halinde tüm savaşları sonlandıracağını açıkladı.

BREAKING: DONALD TRUMPS SLAMS JOE BIDEN FOR US AIRSTRIKE ON YEMEN



“Yet another war started by Biden. They said I would cause a World War 3. A complete mad man is using the War Powers Act against Yemen with F-22 Jets and Tomahawk missiles. Why? I will end all wars in just a short… pic.twitter.com/7M9zQ6K1WN — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 12, 2024

Sputnik'in aktardığına göre, Trump, videoda şunları söyledi:

"İşte Biden tarafından başlatılan başka bir savaş daha. Birileri benim 3. Dünya Savaşı'na neden olacağımı söylüyordu. Bu deli adam F-22 jetlerini ve Tomahawk füzelerini Yemen'e karşı Savaş Yetkileri Yasası'nda kullanıyor. Neden? Joe Biden sadece aptal ve beceriksiz değil, ayrıca tüm ülkeyi açık göçmen politikasıyla mahveden gözü dönmüş bir meczup. O, ABD'yi cehenneme çeviren bir felaket. Bu adam yüzünden sebepsiz yere 3. Dünya Savaşı'na gireceğiz. Ben, tüm savaşları kısa süre içinde sona erdireceğime söz veriyorum."