Türkiye-Ermenistan zirvesi için tarih verildi
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmayı, diyalog sonucunda sınırı açmayı öngörüyor" denildi.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmayı ve diyalog neticesinde iki ülke arasıdaki sınırı açmayı öngördüğünü belirtti. Haber, Rus TASS haber ajansında yer aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aralık ayında yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için iki ülkenin karşılıklı olarak özel temsilci atayacağını belirtmiş ve Erivan ile İstanbul arasında charter uçuşlarının yakında başlayacağını ifade etmişti.
İki ülkenin atadığı özel temsilciler görüşmelerin ilk etabını Cuma günü Moskova'da yapacaklar.
Pegasus Hava Taşımacılığı ve Moldovalı FlyOne hava yolları da Şubat ayı başında İstanbul ve Erivan arasında uçuşlara başlayacak.
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