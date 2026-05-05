Türkiye-Suudi Arabistan hattında yeni dönem: Vize muafiyeti gündemde

Türkiye ve Suudi Arabistan, diplomatik ve ekonomik bağları güçlendirme yolunda tarihi bir adım atmaya hazırlanıyor.

Reuters'ın aktardığı Türk diplomatik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki ülke vatandaşları için vize zorunluluğunu tamamen ortadan kaldıracak kritik bir anlaşmanın yarın imzalanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Çarşamba günü Ankara'da bir araya gelecek.

Türkiye-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısına başkanlık edecek olan bakanların, görüşmelerin ardından vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasını öngören protokolü imzalamaları planlanıyor.

Söz konusu anlaşma, sadece diplomatik pasaport sahiplerini değil, umuma mahsus (bordo) pasaport sahibi tüm vatandaşları da kapsayacak.

İRAN VE HÜRMÜZ BOĞAZI

Habere göre, görüşmenin gündemi vize muafiyetiyle sınırlı değil.

Diplomatik kaynaklar, Bakan Fidan’ın bölgedeki sorunların çözümünde "bölgesel sahiplik" ilkesini vurgulayacağını belirtiyor. Ankara'nın özellikle İran’daki gerilimi sonlandırmaya yönelik yapıcı katkılarını sürdüreceği mesajı verilecek.

Ayrıca, küresel enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler de masada olacak.

Türkiye tarafının, bölgedeki hareketliliğin "yeni gerginliklere ve provokasyonlara" yol açmaması gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2018 yılında gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Konsolosluğu’nda öldürülmesinin ardından tarihinin en alt seviyesine gerilemişti.

Ancak 2020 yılında başlayan yumuşama süreci, 2021’den itibaren yerini tam kapsamlı bir normalleşmeye bıraktı.