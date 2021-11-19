Türkiye'de yaşayan İngilizlerin pahalı bulduğu tek şey ne?

19 Kasım 2021 Cuma, 14:00

İngiltere'de yayın yapan Daily Express gazetesi, Türkiye'de çalışanlar yabancıların ne düşündüklerinin sorgulandığı 'HSBC Expat Explorer' adlı bir anketin sonuçlarını paylaştı. Gazeteye göre hava koşulları, manzaraları ve düşük yaşam maliyeti nedeniyle Türkiye yabancı çalışanlar için büyük cazibe kaynağı ama 'oldukça pahalı' bulunan bir şey de var.

Gazeteye göre Türkiye'de yaklaşık 34 bin İngiliz yaşıyor. Kimi Ege ve Akdeniz'deki sahil kentlerini tercih eden, kimi de İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşamını sürdüren İngilizler Türkiye'ye yerleşmek isteyenler için ipuçları ve tavsiyeler verdi.

"PAHALI VE KARMAŞIK"



Sputnik'in haberine göre; anket için soruları yanıtlayan İngilizlerden biri "İstanbul'da yaşıyorsanız araba almayın. Pahalı ve karmaşık. Şehir içinde toplu taşıma veya taksiyle bir yerden bir yere gitmek daha kolay" dedi.

Bir diğeri "Kültürü öğrenme ve yaşama konusunda cesur olun" tavsiyesi verirken bir diğer tavsiye de pazara gidip kasap gibi esnaflarla tanışık olunması yönünde. Türkiye'de yaşayan bir başka İngiliz de "Yalnızca tatil taraflarını değil 'gerçek' Türkiye'yi gördüğünüzden emin olun" önerisi yaptı.