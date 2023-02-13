Türkiye'den dönen Alman arama-kurtarma ekibi çiçeklerle karşılandı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 10:25

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 10:25

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta olan depremlerin ardından Türkiye'deki arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla Kahramanmaraş'a giden Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG) ilk kafilesi Almanya'ya geri döndü.

Alman arama-kurtarma ekibi, Frankfurt Havalimanı'nda Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuçer ve diğer yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

INSARAG Ekip Şefi Johannes Gust yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir deprem felaketi yaşadığını belirterek, “Biz tim olarak Kahramanmaraş'ta arama-kurtarma çalışmasına katıldık. Ancak 5 depremzedeyi kurtarabildik. Bunlardan 1'i enkaz yığınları altında 20 saat kalan bir anne ve çocuğu idi. Maraş depremin en şiddetli yaşandığı yerdi gerçekten çok zor bir durum. Bölgenin yardıma ihtiyacı var ve herkesin yapabileceği bir yardım vardır. Gelecek mutlu haberleri bekliyoruz” dedi.



“ACİL YARDIM ÇAĞRIMIZA ALMAN DOSTLARIMIZ ÇOK HIZLI YANIT VERDI”



Türkiye’de arama-kurtarma çalışmalarına ilk giden ve görevini tamamlayan Alman kurtarma ekibini çiçeklerle karşılayarak teşekkür eden Başkonsolos Tunçer, “Ülkemizde yaşanan elim deprem faciasına sonrasındaki acil yardım çağrımıza Alman dostlarımız çok hızlı yanıt verdi. Almanya, arama-kurtarma ekiplerini ilk gönderen ülkelerden biri olmuştu. Kurtarmaya katılan bu ekip çalışmalarını tamamlayarak Frankfurt’a döndü. Kendilerine teşekkür etmek için buradaydık. Buradaki Türk toplumu adına onlara çok teşekkür ettiğimizi söyledik. Gerçekten çok zorlu bir görevden geri döndüklerini gözlerimizle gördük. Beş vatandaşımızı kurtardılar. Onlar için de çok dramatik bir deneyim oldu. Onlara, sorduğumuzda bize şu anda durumun hala ciddiyetini koruduğunu ifade ettiler. Alman dostlarımıza bu zor zamanda gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

