Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı yarıya indirildi.
Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, bütün yurtta ve dış temsilciliklerinde 12 Şubat 2023 Pazar gününe kadar Türk bayrakları yarıya indirildi.
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