Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi.

İHA
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 15:08
Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde bayraklar yarıya indirildi
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı yarıya indirildi.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, bütün yurtta ve dış temsilciliklerinde 12 Şubat 2023 Pazar gününe kadar Türk bayrakları yarıya indirildi.


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