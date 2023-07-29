Üç ülkeden Belarus kararı: 'Sınırları kapatabiliriz'

Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, "Wagner Grubu'nun dahlinin olduğu ciddi hadiselerin" yaşanması durumunda Polonya, Litvanya ve Letonya’nın Belarus'a sınırlarını ortaklaşa kapatabileceklerini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 08:32
Üç ülkeden Belarus kararı: 'Sınırları kapatabiliriz'
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Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, basına yaptığı açıklamasında, Wagner Grubu'nun Belarus'taki varlığı ve güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wagner Grubu’nun dahlinin olduğu ciddi hadiselerin meydana gelmesi halinde Litvanya ve Letonya ile Belarus'a sınırları kapatacakları uyarısında bulunan Kaminski, bunun "Belarus'un tamamen tecrit edilmesine yol açacağını” ifade etti.

Söz konusu 3 ülke, 2023’ün başında Belarus ile bazı sınır kapılarını kapatmış ve ülkeye uyguladığı yaptırımları arttırmıştı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak Perşembe günü sınırdaki Belarus sınırındaki Polovce köyünü ziyaret etmişti.

Kaczynski, burada yaptığı açıklamada, Polonya'nın "provokasyonları veya saldırganlığı püskürtmek" için elinden gelen her şeyi yapacağını söylemişti.

Belarus sınırından 8 kilometre uzakta bulunan Polonya'nın Terespol kasabası sakinlerinin, Rusya'nın Wagner Grubu paralı savaşçılarının sınırın hemen karşısındaki Belarus’un Brest kasabasına vardıktan sonra düzenli olarak silah atışı sesleri duydukları ve askeri helikopterler gördükleri bildirildi.


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