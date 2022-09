Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: 'Bizim için bu bağımsızlık savaşıdır'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:53

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar’ı makamında ağırladı.

Rusya - Ukrayna arasında devam eden savaş hakkında açıklamalarda bulunan Bodnar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın savaşın bitmesi yönünde yaptığı hamleleri ve verdiği mücadeleyi anlattı. Rus zindanlarındaki esirlerin bir kısmının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sorumluluğunda Türkiye’ye getirildiğini de ifade eden Bodnar, Türkiye’nin destekleri sayesinde Ukrayna’nın barışa kavuşacağını aktardı. Ekrem Yüce ise iki ülke arasındaki savaşın sona ermesi için ciddi bir uğraş verildiğinin altını çizerek her iki ülkenin barış içinde ve bağımsız bir şekilde yaşamalarını arzu ettiklerini söyledi.

“İKİ ÜLKENİN DE BARIŞ İÇİNDE VE BAĞIMSIZCA YAŞAMALARINI ARZU EDİYORUZ”

Savaşın, barışla sonlanması ve her iki ülkenin bağımsızca yaşaması gerektiğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Savaşın bitmesi için hem dua hem de destek veriyoruz. Her iki tarafa bu sonlandırması için gayretler gösteriyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımız çok hassas ve devamlı görüşmelerini arttırıyor. Bir an evvel bu işin barış haline dönebilmesi için çok ciddi bir gayret var. Dolayısıyla bu savaşın bitmesini her iki ülkenin de barış içinde ve bağımsızca yaşamalarını arzu ediyoruz. Ukrayna ile biz ciddi bir hem ekonomik hem de dostluk olarak işbirliği halindeyiz inşallah bu dostluğumuz ve işbirliğimiz devam eder” dedi.

“BİZİM İÇİN BU BAĞIMSIZLIK SAVAŞIDIR”

Rusya ile verdikleri mücadelenin bir bağımsızlık savaşı olduğunu aktaran Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Tarih boyunca ve şimdiki zamanda çok ortak noktamız var. Ukrayna-Türkiye arasındaki stratejik iş birliğimizi gittikçe geliştiriyoruz. Biz burada birbirini tamamlayan iki ülkeyiz ve bu işbirliği devam edecek diye düşünüyorum. En büyük sorunumuz süren savaştır. Saldırılara elimizden geldiği kadar karşı koymaya çalışıyoruz çünkü onlar bizim toprağımıza geldi, biz kimseye saldırmadık. Türkiye yüz yıl önce nasıl savaştıysa, düşmanına nasıl karşı koyduysa bizde modern tarihi yazarız diye düşünüyoruz. Bizim için bu bağımsızlık savaşıdır. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdikleri destek dolayı teşekkür ederiz. Bu desteklerinin bir örneği olarak yakın zamanda Rus zindanlarındaki esirlerinin dönmesi oldu. Esirlerden bir kısmı Türkiye’de, Cumhurbaşkanının sorumluluğunda bulunuyor. Cumhurbaşkanlarımız arasında çok güvenli ilişkiler var. Tüm bakanlıklarımız ve ilgili kurumlar çok yakın temasta bulunuyorlar” diye konuştu.

“TÜRK İHA’LARI, UKRAYNA’YA TOPRAĞINI SAVUNMAK İÇİN YARDIMCI OLUYOR”

Türk İHA’larının Ukraynalılara topraklarını savunmak için yardımcı olduklarını aktaran Bodnar, “İnanıyorum ki Türkiye’nin destekleri sayesinde en yakın zamanda barışa kavuşacağız ve savaştan önceki hale döneceğiz, iş birliğimizi devam ettireceğiz. Ukrayna ve Türkiye barış istiyor. Barışa kavuşmak bizim ortak görevimizdir. Türk İHA’ları, Ukrayna’ya toprağını savunmak için yardımcı oluyor. Ukrayna Türk vatandaşlarını kabul ediyor. Ne vize ne pasaport herhangi bir şey gerekmeksizin sadece kimlik kartlarıyla giriş yapılabilir. Savaştan önce Türkiye’den, Ukrayna’nın 7 şehrine uçulabiliyordu, emiminki bu sayı savaştan sonra ikiye katlanır. Ve bu iş birliğimiz sayesinde hem barışı kazanacağız hem de bu ilişkilerimizi devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.



Sohbet çerçevesinde gerçekleşen buluşma çeşitli hediyelerin takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.