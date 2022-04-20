Ukrayna, Bulgaristan’dan askeri yardım istedi

20 Nisan 2022 Çarşamba, 11:40

Ukrayna Dışişleri Dmitro Kuleba, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Sofya'da, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi. Görüşmenin ardından ülkenin en büyük özel televizyon kanallarından BTV’ye demeç veren Kuleba, görüşmede Bulgaristan’dan silah yardımı istediğini kaydetti.



Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Umarım Bulgar hükümeti, Ukrayna için her türlü yardım olanaklarını değerlendirecektir" dedi.

'AB VE NATO ÜLKELERİNE İHTİYAÇ LİSTESİ SUNDUK'

Dmitro Kuleba, silah istekleri konusunda zorlama olmadığını belirterek, "Biz tüm AB ve NATO üye ülkelerine savaş uçaklarından zırhlı yeleklere kadar silah yardımı için ihtiyaç listesi sunduk. Bulgaristan her iki teşkilatın üyesi ancak zorlama yok çünkü Bulgaristan’ın ulusal çıkarlarına saygı duyarız" diye konuştu.

Kuleba, her ülkenin Ukrayna'ya vereceği desteğin, askeri yardımla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Biz Bulgaristan’ın Ukraynalı göçmenleri ağırlamasını, ülkemizin AB entegrasyonuna verdiği desteğini takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuleba ayrıca, Karadeniz'in bir barış ve refah alanı olması için Rusya’ya karşı yaptırımların devam etmesi gerektiğini de söyledi.

'UKRAYNALI GÖÇMENLER ÜLKEMİZE SIĞINDI'

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Rumen Radev ise Bulgaristan’ın savaşın daha ilk saatlerinde Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırısını kınadığını ve Rusya’ya karşı yaptırımlar uygulamalarına destek verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Radev, kapılarını açtıklarını belirterek, "Bulgaristan Ukraynalı göçmenlerine kapılarını açarken Bulgarlar yüreklerini ve evlerini de onlara açtı. 91 bini aşkın göçmen ülkemizde sığındı" dedi.

HÜKÜMET ORTAĞI ASKERİ YARDIMA ENGEL OLUYOR

Bulgaristan'da, koalisyon ortaklarından Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi, Ukrayna'ya yapılacak bir askeri yardımına onay vermeyeceklerini açıkladı.

Parti lideri ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Korneliya Ninova, "Ukrayna'ya bir mermi bile yollanırsa biz parti olarak koalisyondan ayrılacağız" dedi.