Ukrayna'dan Putin'e yanıt: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Çalışmaya devam ettiklerini ve Ukrayna topraklarını kurtardıklarını" belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesine ilişkin, "Çalışmaya devam ettiklerini ve Ukrayna topraklarını kurtardıklarını" belirtti.
Andriy Yermak, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşma için Moskova'da düzenlenen imza töreni sırasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yermak, Ukrayna'nın bir bütün olduğunu vurgulayarak, "Çalışmaya devam ediyoruz ve Ukrayna topraklarını kurtarıyoruz. Hap alması gerekenlere de aldırmıyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.
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