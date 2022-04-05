Ukraynalı anne, çocuğunun sırtına iletişim bilgilerini yazdı

05 Nisan 2022 Salı, 14:51

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bölgeden yürek burkan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Ukraynalı bir anne, Instagram’dan paylaştığı bir gönderide, çocuğunun sırtına ismini ve iletişim bilgilerini yazdığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Sasha Makoyiv isimli Ukraynalı sanatçı, Vera isimli çocuğunun fotoğrafını şu sözlerle paylaştı: “Bunları savaşın ilk gününde yazdım. O gün, sağır edici patlama sesleriyle titredim.”

Paylaşımın devamında Makoyiv “Peki çocuğumun arkasına neden bunları yazdım? Eğer bir şey olursa, çocuğumdan ayrı düşersem birileri çocuğuma sahip çıksın diye yazdım” dedi.

Makoyiv, şu an güvenli bir yerde olduklarını söyledi.