Ünlü K-pop yıldızı lavaboda ölü bulundu

Popüler K-pop yıldızı Park Bo-ram'ın, evdeki lavabonun üzerine eğilmiş halde ölü halde bulunduğu bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.04.2024 - 14:46
Ünlü K-pop yıldızı lavaboda ölü bulundu
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Popüler K-pop yıldızı Park Bo-ram'ın 30 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basına göre, polis raporunda şarkıcının 11 Nisan'da arkadaşlarıyla içki içtiği özel bir gecenin ardından beklenmedik bir şekilde öldüğünün belirtildiği ve evde hareketsizce yatarken hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Gece saatlerinde tuvalete gittiğinde bir süre orada kaldığı belirtilen Park'ın, bir lavabonun üzerine eğilmiş halde bilinçsizce bulunduğu belirtildi.

The Korea Herald'a göre Park, arkadaşları tarafından bulunduğunda kalbi durmuş durumdaydı.

Park'ın ölüm nedenini belirlemek amacıyla yakında bir otopsi yapılacağı bildirildi.

Park, ilk olarak 2010 yılında Superstar K2 adlı şarkı yarışması programında yer alarak dikkatleri üzerine çekti. Sanatçı olarak resmi çıkışını 2014 yılında ülkesinde 2 numaraya kadar yükselen "Beautiful" single'ı ile yaptı.

Park, o dönemden bu yana, "Celepretty", "Sorry", "Pretty Bae", "Ordinary Love", "Dynamic Love", "Will Be Fine" ve "If You" gibi şarkılarla Güney Kore listelerine girdi.

Park, ölümünden iki haftadan kısa bir süre önce yeni single'ı "I Miss You "yu yayınladı.


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