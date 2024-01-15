Ünlü oyunculardan İsrail'e açılan 'soykırım' davasına destek

Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:30

Güncelleme: 15.01.2024 - 14:30

Dünyaca ünlü "Game of Thrones" ve "The Crown" gibi dizilerde de rol almış 20'yi aşkın oyuncu, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasına destek verdi.

Aralarında Susan Sarandon, Cynthia Nixon, Charles Dance, Carice van Houten ve Lena Headey'in de bulunduğu oyuncular, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davadaki suçlamaları okudukları bir video paylaştı.

Filistin Edebiyat Festivali tarafından yayınlanan videoda oyuncular, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaştaki "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini" ihlal etmekten suçlu olduğunu savunan 84 sayfalık suçlama dosyasından bölümler okudu.

Game of Thrones stars and other actors read South Africa's case file charging Israel with genocide at the #ICJ pic.twitter.com/iRkHvoFVb3 — In Context (@incontextmedia) January 14, 2024

The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, Güney Afrika, İsrailli liderlerin ve milletvekillerinin, Ekim ayında İsrail'in "insan hayvanlarla" savaştığı için bölgeyi tamamen kuşatacağını söyleyen İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant gibi kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda "soykırım niyetlerini ilan ettiklerini" savundu. Güney Afrika, açtığı davada mahkemeden "telafisi mümkün olmayan zararları" önlemek için Gazze'de ateşkes emri vermesini talep ediyor.

NE OLMUŞTU?

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te UAD'de dava açarak İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti. Güney Afrika bu kapsamda UAD'den 9 ihtiyati tedbir kararına hükmedilmesini istedi.

İsrail'in askeri operasyonlarını derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlemesi için gerekli tüm makul tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemeleri, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişimini sağlaması, soykırıma karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atması ve soykırımın delillerini muhafaza etmesi de bu talepler arasında.

Güney Afrika, durumun aciliyeti sebebiyle UAD'den tedbir kararına hükmetmesini talep ederken duruşmaların tamamlanmasının ardından Divan, tarafların beyanları ve delillerini inceleyerek karar için müzakerelere başladı. Kararın açıklanması için hakimleri bağlayan bir tarih bulunmuyor ancak UAD'nin önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda bu sürenin birkaç hafta olduğu görülüyor.