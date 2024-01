Ünlü oyunculardan İsrail'e açılan 'soykırım' davasına destek

Dünyaca ünlü "Game of Thrones" ve "The Crown" gibi dizilerde de rol almış 20'yi aşkın oyuncu, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasına destek verdi.

Aralarında Susan Sarandon, Cynthia Nixon, Charles Dance, Carice van Houten ve Lena Headey'in de bulunduğu oyuncular, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı davadaki suçlamaları okudukları bir video paylaştı.

Filistin Edebiyat Festivali tarafından yayınlanan videoda oyuncular, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaştaki "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesini" ihlal etmekten suçlu olduğunu savunan 84 sayfalık suçlama dosyasından bölümler okudu.

