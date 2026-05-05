Uyuşturucu ve kara para aklama: İktidar partisinden senatöre 13 yıl hapis

Paraguay’da siyaset dünyası, iktidar partisine mensup bir ismin uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından aldığı ağır hapis cezasıyla sarsıldı.

İstinaf mahkemesi, Senatör Erico Galeano’nun 13 yıllık hapis cezasını onaylayarak davanın seyrini kesinleştirdi.

Pazartesi günü görülen davada mahkeme heyeti, Paraguay’ın köklü sağ partisi Colorado (Kırmızı) üyesi olan 59 yaşındaki Erico Galeano hakkındaki kararı açıkladı.

2023 yılında seçilen Devlet Başkanı Santiago Peña’nın partisinden olan Galeano;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri aklamak,

Uyuşturucu kartellerine lojistik destek sağlamak suçlarından suçlu bulundu.

Savcılığın 17 yıl hapis talebine karşılık mahkeme, Mart ayındaki ilk derece mahkemesinin verdiği 13 yıl hapis kararını yerinde buldu.

NARKOTİK BARONLARIYLA KİRLİ İLİŞKİLER

Yargı süreci, Galeano’nun Güney Amerika’nın en çok aranan suçlularından biri olan Uruguaylı Sebastian Marset ile olan bağlarını deşifre etti.

Marset, geçtiğimiz Mart ayında Bolivya’da yakalanarak ABD’ye iade edilmişti. Galeano’nun ayrıca, 2025 yılında 15 yıl hapse mahkûm edilen Paraguaylı baron Miguel Ángel Insfrán ile de ortak çalıştığı kanıtlandı.

Mahkeme kararı, Galeano’nun kara parayı nasıl sisteme soktuğunu da detaylandırdı: