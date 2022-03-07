Uzmanlar, Putin-Erdoğan görüşmesini değerlendirdi: '3 haftası kaldı'
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 12'nci güne girilirken Rusya lider Putin'in dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarf ettiği sözler gündem oldu. ABD'li yetkililer ve uzmanlar ise Putin için gelecek 3 haftanın çok kritik olduğunu gerekçeleriyle anlattı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar endişe verici boyutlara ulaşırken, Rus lider Vladimir Putin’in dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a söylediği sözler ise uluslararası kamuoyunda gündem oldu.
Dün Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Putin, Ukrayna’nın savaşı bırakmaması ve taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda savaşmaya devam edeceklerini söylemişti. Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine karşılık gelen bu sözler üzerine Putin’in özellikle sivilleri hedef aldığı görüldü. Uluslararası medya da Putin’in Erdoğan’a sözlerini manşetlerine taşıyarak Rus liderin geri adım atmayacağının sinyalini verdiğini duyurdu.
MARIUPOL’DE İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR
Ukrayna’nın Rus güçleri tarafından ablukaya alınan Mariupol kentinde çıkan çatışmalar ikinci günde de 200.000 kişinin kenti terk etmesine engel oldu. Ukraynalı yetkililere göre, Rus güçlerinin altı günden uzun süredir devam eden saldırıları nedeniyle kente yemek ve su götürülemiyor. Elektrik ve ısıtma kaynaklarına erişim kesilirken ve liman kentinde mahsur kalanların çoğu yer altı sığınaklarına saklandı.
Mariupol kenti yetkilileri, 400,000 nüfuslu kentten sivillerin tahliyesi için varılan ateşkesin anlaşmasının Cumartesi günü ihlalinin ardından dün düzenlenen ikinci tahliye çabalarının da başarısız olduğunu söyledi.Mariupol kentinin belediye başkanı Reuters ile gerçekleştirdiği görüntülü görüşmede kentin durumunu, “Bizi mahvediyorlar. Bize hayatını kaybeden ve yaralanan insanları sayma fırsatı bile vermeyerek saldırılara devam ediyorlar” diyerek anlattı.
Bölgede bu gelişmeler yaşanırken, Putin’in geri adım atmaması uluslararası kamuoyunu ve devlet liderlerini endişelendirdi… ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg ise uzmanların yorumlarına yer verirken, gelecek 3 haftanın Putin ve Rus ordusu için çok kritik bir öneme sahip olduğunu aktardı.
Bloomberg, Washington merkezli düşünce kuruluşu CNA’da görevli Michael Kofman’ın yorumlarına yer verdi. Kofman’ın Ukrayna’nın direnişine karşı Rusya’nın lojistik ve operasyonel olarak yorulduğuna dikkat çektiğini aktaran haberde, “Gelecek 3 hafta çok önemli çünkü Rus birliklerine bu süre içinde yeniden ikmal yapılması gerekecek” denildi.
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