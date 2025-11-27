Venezuela THY dahil 6 şirketin faaliyetlerini durdurdu

THY dahil 6 büyük uluslararası havayolu şirketinin Venezuela’daki faaliyet izinleri iptal edildi. Venezuela Sivil Havacılık İdaresi (CIA) uçuş izinleri iptal edilen şirketlerin Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, THY ve Gol hava yolları olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada ABD’li havacılık kurumunun Venezuela hava sahası üzerinde bir güvenlik uyarısı yayımlamaya dair herhangi bir yetkisi olmadığı belirtildi. Hava yolu şirketlerinin ticari uçuşları tek taraflı olarak durdurarak “ABD tarafından desteklenen devlet terörü eylemlerine katıldığı” yorumu yapıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 21 Kasım’da “Venezuela’da kötüleşen güvenlik durumu ve artan askeri faaliyetler nedeniyle bu ülkeye gerçekleştirilen uçuşlarda dikkatli olunması” çağrısında bulunarak yayımladığı uyarı sonrası TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol ve Caribbean Airlines dahil bazı uluslararası hava yolu şirketleri Venezuela’ya uçuşlarını süresiz askıya aldığını belirtmişti. THY de 24-28 Kasım tarihleri arasında Venezuela uçuşlarını geçici olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Venezuela makamları uçuşlarını durduran şirketlere önce uyarıda bulunmuş ve seferleri yeniden başlatmaları için 48 saatlik süre vermişti.