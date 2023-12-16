Verilen süre doldu: Üç aşamalı plan devreye giriyor

Yayınlanma: 16.12.2023 - 15:39

Güncelleme: 16.12.2023 - 15:39

Ülkenin kuzeyindeki Mitroviça şehrinin çoğunlukla Sırpların yaşadığı kuzeyinde Kosova hükümetince yasa dışı olarak nitelendirilen plakalara sahip araçların trafikte olmadığı gözlendi.

RKS araç plakası almak istemeyen bir grup Sırp, alternatif olarak araçlarını Sırbistan'daki şehirlerde kaydettirip Kosova’da kullanmayı tercih etti.

Bölgedeki durum sakinliğini korurken Kosova polisi, NATO’nun ülkedeki Barış Gücü (KFOR) ve Avrupa Birliği'nin Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) personeli tarafından devriye faaliyetleri sürdürüldü.

Kosova Polisi Kuzey Bölgesi Müdür Yardımcısı Veton Elshani, AA muhabirine, araç plakalarının değişim sürecinin herhangi bir olay yaşanmadan sakin şekilde tamamlandığını doğruladı.

Süreç boyunca 4 bin 200’den fazla Kosovalı Sırp’ın RKS araç plakası aldığını belirten Elshani, yasa dışı olarak nitelendirdikleri Sırp plakalı araçların trafikte görülmesi halinde ilkinde uyarı yapılacağını, ikincisinde para cezası verileceğini, üçüncüsünde ise gümrük işlemleri için el konulacağını dile getirdi.

Kosova hükümeti, Sırbistan kurumlarınca verilen ve Kosova şehirlerini simgeleyen araç plakalarının, RKS plakalarıyla değiştirilmesi için önce 1 Kasım'dan 1 Aralık’a, daha sonra 15 Aralık’a kadar ek süre tanıdığını duyurmuştu.

Araç plakalarının değişim süreci, ülkenin kuzeyinde birçok defa krize neden olmuştu. Araç plakalarını değiştirmek istemeyen Sırplar, 31 Temmuz 2022'de kuzeydeki yerleşim yerlerinin ana caddelerine barikatlar kurmuş, aynı yılın kasım ayında Kosova'nın merkezi ve yerel kurumlarından toplu şekilde istifa etmişti.

2023'te RKS araç plakalarını alan Kosovalı Sırplara ait 10'dan fazla araç, park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kundaklanmıştı.

Kosovalı yetkililer, Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan tarafından dağıtılan yasa dışı plakalı yaklaşık 10 bin araç olduğunu tahmin ediyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.