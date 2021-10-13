Wall Street Journal yazdı: ABD’nin Kolombiya Büyükelçiliği’nde “gizemli hastalık” alarmı
Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD'nin Bogota Büyükelçiliğinde çalışan bazı kişilerde "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalığa rastlandığı öne sürüldü.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kolombiya'ya yapmayı planladığı ziyaret öncesi ABD'nin Bogota Büyükelçiliği’nde çalışan bazı kişilerde "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalığa rastlandığı öne sürüldü.
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, ABD'nin Bogota Büyükelçisi Philip Goldberg tarafından büyükelçilik çalışanlarına gönderilen mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla yakından ve hassas bir şekilde ilgilendiği kaydedildi.
Büyükelçilikte şu anda bilinen iki vaka olduğu, başka kişilerin de durumdan etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın toplantısında, söz konusu haberi doğrudan teyit etmekten kaçınırken, "Bu konuda kurumlar arası yollarla gelen her haberi oldukça ciddiye alıyoruz" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta Havana Sendromu'ndan etkilenen kişilere daha çok tıbbi yardımın sağlanması için hazırlanan kanunu imzaladığını anımsatan Psaki, hastalığa ilişkin daha fazla bilgiye ulaşmak için tüm kurumların çalıştığının da altını çizdi.
-Sputnik
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