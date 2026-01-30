Washington'dan akıllara zarar açıklama: 'Venezuela aylık petrol gelirlerini bizimle paylaşacak!'

NY Times'ta yer alan habere göre plan, Demokratların sert eleştirileriyle karşılaştı. Rubio da düzenlemenin 'yeni' ve aceleyle hazırlandığını kabul etti. Venezuela’dan binlerce kilometre uzakta bulunan Ortadoğu ülkesi Katar’ın bu süreçte üstlendiği rol, planın hukuki zemini ve şeffaflığı konusunda ciddi soru işaretlerine yol açtı.

SENATO'DAN İLK İFADE

Rubio, planın ayrıntılarını Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı konuşmada anlattı. Bu oturum, ABD özel kuvvetlerinin 3 Ocak’ta Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu, Caracas'taki konutundan silah zoruyla kaçırmasının ardından Rubio’nun Kongre önündeki ilk kamuya açık ifadesi oldu.

Bakan, Trump yönetiminin, Maduro’nun yakın müttefiki olan ve görevden alınmasının ardından iktidara gelen Delcy Rodriguez hükümetiyle 'son derece saygılı ve verimli bir iletişim hattı' kurduğunu söyledi. Bu nedenle ABD’nin Venezuela’ya karşı 'hiçbir zaman' askeri güç kullanmayı planlamadığını öne sürdü.

METİNDE, 'GÜÇ KULLANMAYA HAZIRIZ' MESAJI

Ancak Rubio’nun komiteye sunduğu, fakat sözlü olarak okumadığı yazılı açılış metni daha sert bir dil içeriyordu. Metinde, 'diğer yöntemler başarısız olursa, azami işbirliği sağlamak için güç kullanmaya hazır olunduğu' ifadesi yer aldı.

Bu işbirliğinin odağında ise Venezuela’nın yüksek gelir getiren petrol sektörü bulunuyor. Trump daha önce ABD’nin Venezuela petrolünü kontrol edeceğini ve 'ülkeyi yöneteceğini' söylemişti. Rubio, bu yaklaşımın detaylarını ilk kez bu kadar açık anlattı.

PETROL GELİRLERİ NEREDE KULLANILACAK?

Rubio’nun sunduğu iddialara göre ABD, yaptırımlara tabi Venezuela petrolünün satışından elde edilen gelirleri dağıtarak, ülkenin temel kamu hizmetlerini finanse etmesine yardımcı olacak. Bakan, Venezuela’daki 'mali sıkışıklık' nedeniyle bu yöntemin zorunlu olduğunu ve bunun kalıcı değil, 'kısa vadeli' bir çözüm olduğunu iddia etti.

“Polislerin, temizlik işçilerinin ve devletin günlük faaliyetlerinin acilen finanse edilmesi gerekiyordu” diyen Rubio, bu fonların önemli bir bölümünün ABD’den ilaç ve ekipman alımında kullanılacağını öne sürdü.

KATAR ÜZERİNDEN OFFSHORE HESAP

Rubio, alışılmadık olduğunu kabul ettiği düzenlemeye göre, fonların önce Katar’ın kontrolündeki bir offshore hesapta tutulacağını, daha sonra ABD Hazine Bakanlığı hesabına aktarılacağını belirtti.

“Bunun yeni bir yöntem olduğunu biliyorum, ama kısa vadede bulabildiğimiz en iyi çözüm buydu” dedi.

Bakan, üçüncü taraf hesabın gerekli olduğunu çünkü ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı yaptırımlar ve ülkenin Amerikan enerji şirketlerinin varlıklarına el koymasından doğan borçları nedeniyle, alacaklıların paraya el koyabileceğini iddia etti.

DEMOKRATLARDAN SERT TEPKİ

Bazı Demokrat senatörler planın yasal olup olmadığını sorguladı.

Hawaii Senatörü Brian Schatz, “Bence bu yeni bir şey. Bence tuhaf. Hatta kabul edilemez bile olabilir” dedi. Schatz, Trump yönetiminin böyle bir hesabı oluşturma yetkisi olup olmadığını sorgularken Rodriguez hükümetiyle yapıldığı söylenen yazılı anlaşmanın neden kamuoyuna açıklanmadığını da eleştirdi.

Rubio ise Hazine Bakanlığı'nın anlaşmayı sağlayabileceğini söyledi.

Teksas Temsilcisi Lloyd Doggett de Rubio’nun ifadesinin “cevaplardan çok soru işareti yarattığını” belirterek neden Katar yerine bankacılık sistemi daha güçlü bir ülkenin tercih edilmediğini sordu.

Doggett, “Rodriguez ailesinin bu geliri, paramiliter gruplar ve uyuşturucu kartelleri dahil olmak üzere Maduro’nun müttefiklerine aktarmasını engelleyecek hiçbir güvence yok” dedi.