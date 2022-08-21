Yemen'den Suudi Arabistan'a suçlama: 130 milyon varil petrole el koydu

21 Ağustos 2022 Pazar, 12:15

Yemen Petrol ve Madencilik Bakanı Ahmed Abdullah Dares, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmed Abdullah Dares, Suudi Arabistan'ın, Yemen'e ait petrollere el koymaya devam ettiğini ileri sürdü.

IRNA'nın aktardığına göre Dares, Yemen'de Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin 2018 yılından bugüne kadar Yemen'e ait 130 milyon varil petrole el koyduğunu iddia etti.

Yemen'de faaliyet yürüten El-Mesire kanalına göre, Suudi Arabistan tarafından alıkonulan Yemen petrollerinin değeri 2018 yılından itibaren 9 milyar 490 milyon 639 bin dolar olduğu belirtildi.

Dares, "Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri 2018 yılında varil başına 72 dolar ve toplamda bir milyar 301 milyon değerinde olan 18 milyon 80 bin varil petrole el koydu. Bu rakam 2019 yılında 29 milyon 692 bin varil petrole yükseldi. Uluslararası hukuk, ülkelerin iç işlerine ve kendi milli üretimlerine müdahaleleri yasaklıyor" dedi.