Yeni taşındığı evin duvarından 'katil bez bebek' çıktı

20 Eylül 2021 Pazartesi, 16:32

Liverpool’da yaşayan Jonathan Lewis ismindeki ilkokul öğretmeni, Liverpool Walton’da yeni bir ev satın aldı. Merdiven altındaki boşluğu incelemeye karar veren 32 yaşındaki Lewis, bir çekiçle duvara vurdu. kısa süre sonra ise elinde not kağıdı tutan bir bez bebekle karşılaştı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, not kağıdında 1961'de mülkün ilk sahiplerini nasıl bıçakladığı anlatılıyor.

"MİDE BULANDIRICIYDI"

Not kağıdında şu ifadeler yer alıyor:

"Beni özgür bıraktığın için teşekkür ederim! Adım Emily. İlk sahiplerim 1961'de bu evde yaşıyordu. Onları sevmediğim için gitmek zorunda kaldılar. Tek yaptıkları şarkı söyleyip neşeli olmaktı. Bu mide bulandırıcıydı. Bıçaklamak ise benim onları öldürme seçeneğimdi, o nedenle umarım senin de bıçakların vardır. Umarım iyi uyursun."

Emlakçı Bay Lewis mutfağın sadece "dört ya da beş yıl önce" yapıldığını ve notun o zaman diliminden önceki sahipleri tarafından yerleştirilmiş olabileceğini söyledi.

Liverpool Echo'ya konuşan Lewis, “Bazı arkadaşlarım not ve bez bebeği gördükten sonra evimi tekrar satışa çıkarıp taşınmamı söylediler ama ben bunu komik buldum” ifadelerini kullandı.

'AYNI ŞAKAYI BEN DE YAPARDIM'



Lewis, arkadaşlarının düşüncelerine rağmen, bez bebek konusunda oldukça rahat.

Lewis Liverpool Echo'ya yaptığı açıklamada "Dürüst olacağım, her şeyi çok komik buldum. Muhtemelen aynı şakayı ben de yapardım. Not kağıdında 1961 yazıyor ama emlakçı bana etrafı gezdirirken mutfağın sadece dört ya da beş yıl önce yapıldığını belirtmişti. Zaten kağıt çok eski görünmüyordu” dedi.