Yeraltındaki korunaklı sığınakta yaşıyordu: Maduro nasıl kaçırıldı?

ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun eşiyle birlikte ele geçirilip ülkeden kaçırıldığını sosyal medyadan duyurdu. Askerî kaynaklar ise operasyonun, ABD ordusunun elit birliği olarak bilinen Delta Force komando unsurlarınca gerçekleştirildiğini aktardı.

Kaynaklara göre operasyon 20 Aralık’ta planlandı; ancak hava koşulları nedeniyle birkaç kez ertelendi. Bu bilgi, CBS tarafından paylaşıldı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro ile eşinin nerede olduğunun bilinmediğini ve hayatta olduklarına dair kanıt talep ettiklerini söyledi

NEREDE YAŞIYORDU?

Gece saatlerinde Venezuela’yı hedef alan hava saldırılarının, ülkenin en büyük askerî yerleşkesi olan Forti Tiuna kompleksini vurması dikkat çekti. Kaynaklar, bu saldırıların özel kuvvetlerin Maduro ve eşini karanlıktan faydalanarak tahliye etmesini güvenceye almak amacı taşıdığına işaret ediyor.

Maduro’nun, Forti Tiuna içinde yer alan ve “Casa de los Pinos” (Çamlar Evi) olarak bilinen yeraltı sığınağında kaldığı uzun süredir dile getiriliyordu. Eski Venezuelalı yetkili Iván Simonovis ile gazeteci Mayeport Petit dâhil birçok kaynağa göre Maduro, Guaycaipuro bölgesindeki bu yüksek güvenlikli sığınakta geceliyor; tünellerle kompleksin diğer bölümlerine bağlanan yapı ağır koruma altında tutuluyordu. Daha önce Vanguardia gazetesi, güvenliğin Kübalı güvenlik unsurlarını da içerebileceğini yazmıştı.

Resmî başkanlık konutu Miraflores Sarayı bu askerî komplekse yakın olsa da, Maduro’nun fiilen Forti Tiuna’daki sığınakta kaldığı belirtiliyordu.

CARACAS'TAN AÇIKLAMALAR

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD saldırılarında asker ve sivillerin hayatını kaybettiğini söyledi. Rodríguez, Maduro ile eşinin nerede olduğu ya da hayatta olup olmadıkları konusunda bilgisi bulunmadığını da ifade etti.

Dışişleri Bakanı Yván Gil ise Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin uluslararası hukukun korunması için BM Güvenlik Konseyi’nin acil toplantıya çağrılmasını talep ettiğini; ABD hükümetinin 'suç teşkil eden saldırganlığı' nedeniyle hesap vermesini istediğini duyurdu.

GERİLİMİN ARKA PLANI

Washington–Caracas hattındaki bu sürpriz gelişme, aylar süren gerilimin ardından geldi. ABD, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla şüpheli tekneleri defalarca hedef aldığını açıklamış; Karayipler’de askerî varlığını belirgin biçimde artırmıştı. Bu kapsamda, USS Gerald R. Ford uçak gemisi, savaş gemileri ile savaş uçakları ve uzun menzilli bombardıman unsurları bölgeye konuşlandırılmıştı.