Yetkililer, Ekvador'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği toprak kayması sonrası kurtulanları arıyor
Yıllar sonra en yüksek yağış seviyesinin kaydedildiği Ekvador'da meydana gelen, 11 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok kişinin yaralandığı toprak kayması ardından yetkililer enkazdan kurtulanları arıyor.
Dün, Ekvador'un Quito kentinin hemen kuzeyindeki bir mahalle olan La Gasca'da, 2003'ten bu yana en yüksek yağış seviyesini kaydedildi. Şiddetli yağışların toprak kaymasına yol açması sonucunda 11 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi de yaralandı.
Quito Metropolitan Bölgesi'nden yapılan bir basın açıklamasına göre, etkilenen aileler bölge genelinde 8 sığınma evine yerleştirildi.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Quito Belediye Başkanı Santiago Guarderas, sosyal medya aracılığıyla, teknisyenler ve psikologlar da dahil olmak üzere mahalledeki acil durum personeli ile koordinasyon içinde olduğunu duyurdu.
Guarderas ayrıca, acil durum personelinin La Gasca'da arama ve kurtarma çalışmaları yürütmesinin yanı sıra enkaz kaldırmaya devam ettiğini de açıkladı. İçişleri Bakanı Alexandra Vela Puga'ya göre, Ekvador ulusal polisi, hem özel harekat grubunu hem de müdahale ve kurtarma grubunu yardımcı olmak için bölgeye gönderdi.
Basın açıklamasına göre dün, metrekare başına 75 litreden fazla (19.8 galon) yağış kaydedildi. Bu sayı 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye.
Kaynak: Insider
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Ekvador'daki toprak kayması sonrası kurtulanlar aranıyor
- 20 soruda Abdi İpekçi cinayeti
- Bitcoin, kuvvetli bir direnç ile karşı karşıya
- Dünya birincisi fotoğraf
- İstanbul, en yoğun trafiğine sahip beşinci kent oldu
- 'Fatura ödeme merkezi' dolandırıcılığı
- Oğlum dizisinin yayın tarihi belli oldu
- Valilikler duyurdu: 6 ilde kamu çalışanlarına idari izin
- Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- 5 yaş altı çocuklar için Covid-19 aşı iddiası