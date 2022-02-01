Yetkililer, Ekvador'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği toprak kayması sonrası kurtulanları arıyor

01 Şubat 2022 Salı, 10:18

Dün, Ekvador'un Quito kentinin hemen kuzeyindeki bir mahalle olan La Gasca'da, 2003'ten bu yana en yüksek yağış seviyesini kaydedildi. Şiddetli yağışların toprak kaymasına yol açması sonucunda 11 kişi yaşamını yitirirken 32 kişi de yaralandı.

Quito Metropolitan Bölgesi'nden yapılan bir basın açıklamasına göre, etkilenen aileler bölge genelinde 8 sığınma evine yerleştirildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Quito Belediye Başkanı Santiago Guarderas, sosyal medya aracılığıyla, teknisyenler ve psikologlar da dahil olmak üzere mahalledeki acil durum personeli ile koordinasyon içinde olduğunu duyurdu.

Guarderas ayrıca, acil durum personelinin La Gasca'da arama ve kurtarma çalışmaları yürütmesinin yanı sıra enkaz kaldırmaya devam ettiğini de açıkladı. İçişleri Bakanı Alexandra Vela Puga'ya göre, Ekvador ulusal polisi, hem özel harekat grubunu hem de müdahale ve kurtarma grubunu yardımcı olmak için bölgeye gönderdi.

Basın açıklamasına göre dün, metrekare başına 75 litreden fazla (19.8 galon) yağış kaydedildi. Bu sayı 2003'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye.

Kaynak: Insider