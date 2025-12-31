Yılda 11 milyon kazanıyor: ‘Dünyanın en zengin temizlikçisi’

ABD’nin San Francisco kentinde toplu taşıma ağını işleten Bay Area Rapid Transport’ta (BART) çalışan Liang Zhao Zhang, yıllık geliriyle kamuoyunda tartışma yarattı.

“Dünyanın en zengin temizlikçisi” olarak anılan Zhang’ın maaş ve fazla mesai gelirleri dikkat çekti.

Kamu harcamalarını izleyen Transparent California adlı kuruluşun açıkladığı kamu kayıtlarına göre Zhang, yıllık 45 bin sterlin maaşın yanı sıra 11 bin 500 sterlinlik yan haklar aldı.

Ancak asıl dikkat çeken kalem, yıllık 130 bin sterline kadar çıkan fazla mesai ödemeleri oldu.

Zhang’ın 2015 yılında yılın 365 günü çalıştığı, izin günlerini dahi fazla mesaiye çevirerek kullandığı belirtildi. Kayıtlara göre bazı dönemlerde üst üste 18 gün boyunca günde 17 saat çalıştı. 2014-2017 yılları arasında toplam kazancının maaş ve yan haklarla birlikte 545 bin 556 sterline ulaştığı ifade edildi.

Transparent California’dan Robert Fellner, KTVU televizyonuna yaptığı açıklamada, “Bu kesinlikle kabul edilemez. Bir temizlik görevlisi için bu rakamlar akıl almaz” dedi.

ÇALIŞMA SAATLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ancak Zhang’ın gerçekten bu kadar fazla mesai yapıp yapmadığı tartışma yarattı. Bazı eleştirmenler, Zhang’ın mesai saatlerinde çalışıyor gibi görünüp aslında çalışmadığını öne sürdü.

KTVU’nun aktardığına göre BART’a ait güvenlik kameralarında, Zhang’ın vardiyası sırasında saatlerce bir temizlik dolabında kaldığı iddia edildi.

İncelemeye göre, soruşturmanın ilk gününde Zhang’ın iki kez dolaba girdiği ve sırasıyla 54 ve 90 dakika boyunca dışarı çıkmadığı öne sürüldü.

İkinci gün ise öğleden sonra 90 dakika, akşam saatlerinde de 78 dakika boyunca dolapta kaldığı iddia edildi.

BART sözcüsü, görüntülerdeki kişinin Zhang olup olmadığını doğrulayamayacaklarını belirterek temizlik personelini savundu. Sözcü, temizlikçilerin bu alanlarda ekipman tamiri yapabileceğini, temizlik hazırlığı yapabileceğini ya da mola verebileceğini, kurumun molaları ayrıca takip etmediğini söyledi.

BART yönetimi ise Zhang’ın fazla mesaiyi reddetmeyen bir çalışan olduğunu savundu. Şirket yetkilileri, temizlik personelinin çoğu zaman idrar, dışkı ve enjektör temizlemek gibi kimsenin yapmak istemediği işleri üstlendiğine dikkat çekti.

BART Ulaşım Direktörü Roy Aguilera, “Kimse fazla mesai için el kaldırmıyor. Bay Zhang ise ‘evet’ dedi, çok çalıştı ve görevlerini yerine getirdi. Yaptığı işin arkasındayım” ifadelerini kullandı.