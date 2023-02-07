Yunan itfaiyeci, İskenderun'da bir kızı enkaz altından kurtardı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 20:41

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 20:44

Türkiye'ye gelen Yunanistan afet müdahale ekibinden (EMAK) 4 kişinin, İskenderun'da enkaz altında arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı görüntülendi.

Yunan arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 7 yaşındaki bir kızı kurtarmak için uzun süre mücadele ettiği, ancak başarılı olamadığı belirtildi.

SKAİ TV'nin aktardığına göre, Yunan kurtarma ekipleri 7 yaşındaki kızın cansız bedenini enkaz altında çıkardıktan sonra içeriden sesler geldiğini iddia ederek, arama çalışmalarına devam ettikleri kaydedildi.

Greek rescuers tried hard to get a young girl out of the ruble alive. They did not manage. Minutes after, they are rescuing her 6 yrs old sister. And they burst into tears. And then applauding. The mystery of life, the power of love. #Turkey, you are not alone! #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/gS26kX6C3t — Makis Mylonas (@MylonasMakis) February 7, 2023

Enkazda aileden başka kimsenin bulunmadığına dair bilgilere rağmen enkaz altında çalışmalarını sürdüren Yunan kurtarma ekibinden bir itfaiyeci, 7 yaşındaki kızın küçük kız kardeşine ulaşarak, Türk arama kurtarma ekiplerinin de yardımıyla kızı sağ olarak enkazdan çıkardı.

Olay yerinde bulunan Yunan arama kurtarma ekibinin gözyaşlarını tutamayarak, birbirlerine sarıldıkları an kameralara yansıdı.