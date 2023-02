Yunan itfaiyeci, İskenderun'da bir kızı enkaz altından kurtardı

Türkiye'ye gelen Yunanistan afet müdahale ekibinden (EMAK) 4 kişinin, İskenderun'da enkaz altında arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı görüntülendi.

Yunan arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 7 yaşındaki bir kızı kurtarmak için uzun süre mücadele ettiği, ancak başarılı olamadığı belirtildi.

SKAİ TV'nin aktardığına göre, Yunan kurtarma ekipleri 7 yaşındaki kızın cansız bedenini enkaz altında çıkardıktan sonra içeriden sesler geldiğini iddia ederek, arama çalışmalarına devam ettikleri kaydedildi.

Greek rescuers tried hard to get a young girl out of the ruble alive. They did not manage. Minutes after, they are rescuing her 6 yrs old sister. And they burst into tears. And then applauding. The mystery of life, the power of love. #Turkey, you are not alone! #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/gS26kX6C3t