Yunan itfaiyeci, İskenderun'da bir kızı enkaz altından kurtardı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan afet müdahale ekibi, İskenderun'da yaptığı bir arama kurtarma çalışmasında küçük bir kız çocuğunu enkaz altından sağ olarak kurtardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 20:41
Yunan itfaiyeci, İskenderun'da bir kızı enkaz altından kurtardı
Abone Ol google-news

Türkiye'ye gelen Yunanistan afet müdahale ekibinden (EMAK) 4 kişinin, İskenderun'da enkaz altında arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığı görüntülendi.

Yunan arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki 7 yaşındaki bir kızı kurtarmak için uzun süre mücadele ettiği, ancak başarılı olamadığı belirtildi.

SKAİ TV'nin aktardığına göre, Yunan kurtarma ekipleri 7 yaşındaki kızın cansız bedenini enkaz altında çıkardıktan sonra içeriden sesler geldiğini iddia ederek, arama çalışmalarına devam ettikleri kaydedildi.

 

Enkazda aileden başka kimsenin bulunmadığına dair bilgilere rağmen enkaz altında çalışmalarını sürdüren Yunan kurtarma ekibinden bir itfaiyeci, 7 yaşındaki kızın küçük kız kardeşine ulaşarak, Türk arama kurtarma ekiplerinin de yardımıyla kızı sağ olarak enkazdan çıkardı.

Olay yerinde bulunan Yunan arama kurtarma ekibinin gözyaşlarını tutamayarak, birbirlerine sarıldıkları an kameralara yansıdı. 


Yunanistan deprem kahramanmaraş

İlgili Haberler

BAE'den Türkiye'deki deprem bölgeleri için 50 milyon dolarlık destek

BAE'den Türkiye'deki deprem bölgeleri için 50 milyon dolarlık destek
Afet Yönetim 'Uzman'ından skandal açıklama: Depremzede başının çaresine bakmalı, devlete yük olmamalı

Afet Yönetim 'Uzman'ından skandal açıklama: Depremzede başının çaresine bakmalı, devlete yük olmamalı
Milli futbolcu Merih Demiral'dan depremzedelere Cristiano Ronaldo'lu destek

Milli futbolcu Merih Demiral'dan depremzedelere Cristiano Ronaldo'lu destek

En Çok Okunan Haberler